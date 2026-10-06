El caso Ramoncito: a 20 años del crimen ocurrido en Corrientes que conmocionó al país 

Este 6 de octubre se cumplen 20 años del asesinato de Ramón Ignacio “Ramoncito” González, un crimen que conmocionó a Mercedes, a Corrientes y a todo el país por la extrema violencia del hecho y que se convirtió en un caso emblemático de la Justicia argentina.

Ramoncito tenía 11 años cuando desapareció en octubre de 2006. Había salido de su casa para ir a la escuela y no regresó. Dos días después, su cuerpo fue encontrado en un pastizal cercano a las vías del tren, en pleno centro de Mercedes.

La investigación determinó que el niño había sido víctima de un crimen de extrema violencia cometido en el marco de un ritual, y el caso se convirtió en el primero calificado como “crimen ritual” por la Justicia argentina. La causa incluyó acusaciones por tortura, abuso sexual y homicidio, y durante la investigación se logró identificar a un grupo de personas vinculadas con el asesinato.

El expediente tuvo una extensa historia judicial. En 2011, distintos acusados recibieron condenas que llegaron a la prisión perpetua. La causa continuó durante años con recursos, nuevas detenciones y revisiones de las sentencias. En 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua de Patricia Mabel López, una de las personas condenadas por el crimen.

También hubo intervenciones de la Corte vinculadas con la situación de Claudio Nicolás González, quien era menor de edad al momento del crimen. En 2022, el máximo tribunal dejó sin efecto su condena a prisión perpetua en línea con los estándares internacionales aplicables a personas que cometieron delitos siendo menores.

A 20 años, Mercedes vuelve a recordar a Ramoncito

A dos décadas del crimen, la memoria de Ramoncito continúa presente en Mercedes. El grupo “Ramoncito González - Prohibido olvidar” convocó para este martes a familiares, vecinos y a la comunidad a participar de una jornada de recuerdo.

A las 17, se realizará un rezo del Santo Rosario en las vías, en el lugar donde apareció el cuerpo de Ramoncito, en inmediaciones de San Martín.

La convocatoria busca mantener viva la memoria del niño y recordar un caso que, 20 años después, permanece como uno de los episodios criminales más conmocionantes de la historia de Mercedes y de Corrientes.