Lanzaron nuevos cursos de oficios en Corrientes: cómo inscribirse

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, lanzó el Programa de Capacitación en Oficio y Acción Social, una propuesta destinada a quienes quieran adquirir conocimientos y herramientas prácticas para formarse en distintas áreas laborales.

En esta primera etapa se dictarán talleres de barbería, peluquería unisex, peluquería canina, reparación de celulares, cotillón y animación de fiestas, manicura profesional, panadería, pastelería y repostería artesanal.

La propuesta está destinada a todas las personas mayores de 16 años y no es necesario contar con conocimientos previos para participar.

Cuándo y dónde serán los cursos

El subsecretario de Desarrollo Humano e Igualdad, Valentín Romero, informó que los cursos comenzarán el lunes 19 de octubre y tendrán una duración de entre 8 y 12 clases.

Las capacitaciones serán presenciales y se desarrollarán en 9 de Julio 1524, primer piso, de la ciudad de Corrientes.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción online a través del siguiente enlace: www.bit.ly/OficiosCorrientes

Desde el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que el programa busca brindar herramientas para que los participantes puedan aprender un oficio y acceder a nuevas oportunidades laborales.