Cáncer de mama: dónde hacerse una mamografía en Corrientes y cómo acceder a los turnos

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de la prevención y el control del cáncer de mama y detalló el funcionamiento de la Red de Prevención que acompaña a las mujeres durante todo el proceso de atención.

La red se encarga de gestionar turnos, brindar asesoramiento y realizar el seguimiento personalizado de las pacientes con diagnóstico positivo y de aquellas que necesitan realizarse estudios mamarios por primera vez.

El acompañamiento incluye la orientación para acceder al estudio, la realización de la mamografía y la entrega de los resultados. El objetivo es reducir demoras y garantizar un seguimiento continuo ante una sospecha o confirmación de cáncer.

“La Red está trabajando para fortalecer la respuesta sanitaria en las siete regiones sanitarias”, explicó la coordinadora del área, Claudia Rodríguez Gacio. Según detalló, uno de los principales objetivos es mejorar la trazabilidad de las pacientes, es decir, conocer en qué etapa del proceso se encuentra cada mujer, desde la detección de una imagen sospechosa hasta el diagnóstico, tratamiento y controles posteriores.

Dónde realizarse una mamografía

En Corrientes Capital, el servicio de mamografía está disponible en:

Hospital J. R. Vidal.

Hospital Ángela I. de Llano.

Hospital Geriátrico Juana F. Cabral.

Sede de ALCEC.

En el interior provincial, también se realizan mamografías en centros de salud de Goya, Sauce, Monte Caseros, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Paso de los Libres, Ituzaingó, Saladas, Bella Vista y Mocoretá.

En Paso de los Libres, el estudio se realiza sin pedido médico.

Cómo pedir turno

En el Hospital Geriátrico, los turnos pueden solicitarse al 4475596 o de manera presencial, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20.

En el Hospital Llano, se puede concurrir de lunes a viernes de 8 a 12 o comunicarse por WhatsApp al 3794-766914. En este caso, se debe enviar el pedido médico.

En el Hospital Vidal, las solicitudes se reciben de lunes a viernes de 8 a 12 y también por WhatsApp al 3794-766305.

En el Hospital de Las Mercedes, los turnos presenciales se solicitan de lunes a viernes de 14 a 18. También se pueden gestionar por WhatsApp al 3773-545101, de 8 a 12, enviando una foto del pedido médico y del DNI.

Actividades por el Mes Rosa

Durante octubre, los centros de salud de la provincia realizan charlas y actividades de prevención sobre factores de riesgo y signos de alarma.

Este martes 6 de octubre, habrá una actividad en el CAPS I “San José”, mientras que el jueves 8 se realizará otra jornada de prevención. También habrá propuestas el miércoles 7 en el barrio Dr. Montaña y el viernes 9 en el CAPS “Dr. Rubén Darío Casco” del barrio Quintana.

El cronograma continuará durante el mes con actividades en distintos barrios y centros de salud.

Como cierre del Mes Rosa, el sábado 31 de octubre se realizará en Itatí la caminata “Todas somos una”. La salida será a las 8, desde el Empalme hasta la Basílica de Itatí.