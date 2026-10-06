Corrientes tendrá doble alerta por tormentas: cuándo y dónde se esperan las más fuertes

Tras un fin de semana marcado por las lluvias, Corrientes se prepara para un nuevo escenario de inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia durante el miércoles por la noche y anticipó un agravamiento de las condiciones llegando a la alerta naranja para la madrugada del jueves.

La alerta amarilla alcanza a todo el territorio correntino. Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Alerta amarilla en toda la provincia- Fuente: SMN

Para este período se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque los valores podrían ser superados de manera puntual.

Alerta naranja para 13 localidades

La situación se intensificará durante la madrugada del jueves, cuando la alerta subirá a nivel naranja en Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

13 localidades bajo alerta naranja- Fuente: SMN

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Los acumulados previstos se ubican entre 50 y 80 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera puntual. A su vez, el SMN señaló que en el norte de la provincia los valores podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.