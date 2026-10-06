Alerta por lluvias en Corrientes: cómo estará el tiempo en la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para mañana en toda la provincia de Corrientes. El jueves, el aviso continuará vigente en la capital y otras localidades del noreste provincial, con mayores precipitaciones y acumulados.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superar ese rango de manera puntual.

Qué se espera en Corrientes capital

Para mañana, en la ciudad de Corrientes, las lluvias intensas podrían iniciar durante la tarde, en un día que se espera de mínima 19º. Según el pronóstico, se prevén tormentas, con probabilidades de precipitación de hasta el 70%. Esta condición se extendería hacia toda la provincia.

Cómo seguirá el jueves

Para el jueves hay probabilidades de precipitaciones más intensas en la capital y el noreste de la provincia. Las tormentas podrían presentar nuevamente lluvias intensas en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

La alerta amarilla también alcanza a San Martín, Empedrado, Paso de los Libres, Itatí, General Paz, Santo Tomé y Berón de Astrada. Asimismo, esto incluye a Saladas, San Luis del Palmar, Mburucuyá, Alvear y San Cosme.

Del mismo modo, de acuerdo a la información del SMN, las probabilidades de lluvia se extienden hasta el viernes, con máximas en la semana de 28º y mínimas de 16º.



