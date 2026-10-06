Corrientes se prepara ante El Niño: Mburucuyá reforzó las obras contra inundaciones

La Municipalidad de Mburucuyá incorporó una excavadora para acelerar las obras de canalización destinadas a reducir el impacto de las inundaciones. La maquinaria comenzó a trabajar en los parajes Loma Alta y Manantiales, tras las intensas lluvias registradas durante la primera semana de octubre.

El municipio alquiló la excavadora con fondos propios como parte del plan de obras hídricas iniciado en marzo. La gestión del intendente Edgar Galarza Florentín busca avanzar con la prevención ante el pronóstico de lluvias constantes y la posible llegada del fenómeno climático de "El Niño".

Las lluvias y los trabajos contra inundaciones

“Luego de las lluvias intensas de esta primera semana de octubre, tomamos la decisión de avanzar con más máquinas para poder acelerar el escurrimiento de las aguas”, explicó Galarza Florentín.

El intendente también señaló que las obras apuntan a preparar a la ciudad para afrontar las inundaciones previstas. Es por eso que remarcó que el plan de infraestructura hídrica forma parte de las principales acciones ejecutadas desde el verano pasado.