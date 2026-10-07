Por la crecida del río, cerraron el paso internacional entre Monte Caseros y Uruguay

La crecida extraordinaria del río Uruguay obligó a cerrar el Paso Fronterizo Internacional Monte Caseros-Bella Unión, que conecta a Corrientes con Uruguay. La medida fue informada este miércoles por la Municipalidad de Monte Caseros a partir de un comunicado de la Prefectura Naval Argentina

Aparte del cierre del paso internacional, quedó suspendido el servicio de lanchas de pasajeros, de acuerdo con la Disposición DI-2026-13-APN-MCAS de Prefectura Monte Caseros.

Desde el Municipio aclararon que la medida no afecta las instalaciones del Paso Fronterizo, sino que responde a las condiciones actuales del río y a razones de seguridad.

Según los datos informados, el río Uruguay registra una altura de 6,25 metros, mientras que el nivel de alerta está establecido en 7,50 metros y el nivel de evacuación en 8,50 metros.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los vecinos no acercarse a las zonas afectadas ni ingresar a calles anegadas o cerradas al tránsito. También pidieron respetar la señalización y las indicaciones de los organismos de seguridad para evitar accidentes.

El Municipio recordó que en ocasiones anteriores se registraron situaciones que podrían haberse evitado y apeló a la responsabilidad de la comunidad frente a la crecida del río.

Corte de electricidad

Como medida adicional de seguridad, desde la Dirección de Alumbrado Público se dispuso la interrupción preventiva del servicio eléctrico en la zona del Camping Municipal “La Magia de un Lugar”.

Pidieron a la población mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones mientras continúe la crecida del río Uruguay.