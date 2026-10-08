El BanCo fortalece su apoyo a empresarios y PyMEs con nuevas herramientas para crecer

El Banco de Corrientes realizó ayer, miércoles 7 de octubre, la jornada “PyMES: Herramientas para crecer en un nuevo escenario económico”, un encuentro dirigido a empresarios, emprendedores y referentes de pequeñas y medianas empresas de Corrientes y la región. La actividad tuvo lugar en el Auditorio Julián Zini, en la capital provincial, y contó además con transmisión en vivo para el interior.

La apertura institucional estuvo a cargo de la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, quien destacó el lugar que ocupan las pequeñas y medianas empresas dentro de la estrategia de la entidad. “Esta jornada es especialmente significativa porque confirma nuestro compromiso compartido con el sector, que es verdaderamente el motor de nuestra economía: las pequeñas y medianas empresas”, expresó.

Sprovieri remarcó además que las PyMEs “son el corazón de nuestro trabajo diario” por su aporte a la generación de empleo, la innovación y el desarrollo de las comunidades, y señaló que el objetivo de la jornada fue acercar información concreta para la toma de decisiones. “El propósito de esta jornada es compartir información, comprender mejor el escenario económico y acercar herramientas para afrontar desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan para sus empresas. Desde el Banco queremos acompañarlos en ese camino impulsando la inversión, el crecimiento y la generación de trabajo en nuestra provincia”, sostuvo.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre el Banco de Corrientes y el Gobierno provincial para fortalecer el desarrollo productivo de la provincia. “Este compromiso no lo transitamos en solitario: contamos con el respaldo constante y la visión compartida de nuestro Gobierno Provincial, encabezado por nuestro Gobernador, quien comprende que el desarrollo económico requiere de políticas públicas claras, previsibilidad y un puente sólido entre el sector público y el sector privado”, afirmó.

Fondo de asistencia laboral: la nueva herramienta para empleadores

Uno de los principales ejes del encuentro fue la presentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo régimen que comenzará a regir desde noviembre de 2026 para los empleadores privados alcanzados. La exposición estuvo encabezada por Gastón Ríos, Head of Corporate & Investment Banking de Puente, junto a Santiago Quarracino, gerente de Inversiones de Puente Asset Management. Posteriormente, Juan José de la Cruz Benítez, de la Gerencia Comercial del Banco de Corrientes, presentó la propuesta impulsada por el BanCo para acompañar a las empresas durante el proceso de implementación.

El FAL permitirá constituir un patrimonio separado destinado a afrontar determinadas obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales. Según las condiciones presentadas durante la jornada, las MiPyMEs con certificado vigente aportarán el equivalente al 2,5% de las remuneraciones alcanzadas, mientras que para las grandes empresas el porcentaje será del 1%. Esos recursos surgirán de una reasignación de contribuciones patronales existentes, por lo que el esquema no representa, de acuerdo con la normativa expuesta, un costo adicional para el empleador.

El mecanismo establece que cada empresa deberá seleccionar una entidad habilitada, obtener un ID FAL e informarlo ante ARCA. A partir de allí, los aportes serán derivados al vehículo elegido para su administración e inversión. El fondo no reemplaza las obligaciones indemnizatorias del empleador y su utilización estará sujeta a las condiciones previstas por el régimen, entre ellas los períodos mínimos de aportes y la antigüedad registrada del trabajador.

En ese marco, el Banco de Corrientes dio a conocer las condiciones comerciales de su propuesta, que contemplan beneficios promocionales como el reintegro del 50% de los aportes correspondientes a nóminas que se incorporen como nuevas al Banco de Corrientes y gestionen su FAL a través de la entidad. Esta condición alcanza tanto a empleadores que no contaban previamente con una cuenta FAL en el BanCo como a aquellos que trasladen su nómina desde otra entidad, sin que sea necesario que se trate de nuevas contrataciones de personal. Asimismo, se prevé la bonificación del 100% de la comisión de administración durante el período establecido, sujeto a los términos y condiciones de la promoción. En esta etapa, mientras se completa la implementación operativa, las empresas interesadas ya pueden completar un formulario de contacto ingresando a www.bancodecorrientes.com.ar para registrar su interés y recibir asesoramiento personalizado sobre el nuevo régimen y los pasos necesarios para su incorporación.

Claves para interprear el nuevo escenario económico

La agenda continuó con la conferencia a cargo del economista, docente y analista Martín Tetaz. Durante su exposición abordó las transformaciones que atraviesan a la economía desde tres grandes ejes: el shock tecnológico global, los condicionantes vinculados al sesgo antiexportador y la coyuntura económica. También analizó el impacto de la inteligencia artificial y los nuevos modelos de trabajo, el escenario de actividad e inflación y la importancia de la recuperación de la confianza y del crédito para la evolución de la economía.

Tetaz planteó una perspectiva favorable para la actividad durante los próximos meses, aunque advirtió sobre la incertidumbre que todavía condiciona las decisiones de consumo e inversión. En ese contexto, puso el foco en la predisposición de familias y empresas a volver a utilizar herramientas de financiamiento como una de las variables relevantes para acompañar una recuperación.

Cambios tributarios y nuevos desafíos para las Pymes

El último bloque estuvo a cargo del especialista tributario César Litvin, socio CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, con la exposición “Inocencia fiscal: oportunidades y beneficios para los contribuyentes”. Allí analizó los desafíos que enfrentan las PyMEs ante un escenario económico más abierto y competitivo, los cambios que atraviesa el sistema tributario y la incidencia de los distintos niveles de imposición sobre empresas y consumidores.

Litvin hizo especial hincapié en la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas cuenten con información y herramientas para adaptarse a las nuevas condiciones. “Cuanta más información tengan, mejores van a ser las decisiones que puedan tomar”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de mejorar la eficiencia y avanzar hacia una mayor transparencia de la carga impositiva.

Con esta jornada, el Banco de Corrientes reunió en un mismo espacio herramientas financieras, análisis económico y actualidad tributaria, con una propuesta orientada a acompañar las decisiones de las empresas de la provincia y la región. El encuentro también generó instancias de preguntas, intercambio y networking entre los asistentes y especialistas invitados.