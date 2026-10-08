La Unne creó "Kuaapy", el instituto para promover el desarrollo en biotecnología

La creación del nuevo instituto fue aprobada por el Consejo Superior de la Unne y representa una apuesta para posicionar a la Unne como institución de referencia regional en el desarrollo de investigación biotecnológica aplicada y situada en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

El nombre del flamante instituto de investigación incorpora la denominación en idioma guaraní «Kuaapy», que traducida al castellano significa «conocimiento, ciencia, sapiencia o entendimiento».

De esa forma, el término “Kuaapy” está en relación con los objetivos de articular y potenciar las capacidades científico-tecnológicas existentes en la Unne y la región, fortalecer la investigación y la formación de recursos humanos, el desarrollo y la transferencia tecnológica.

A partir de sus líneas estratégicas, el Instituto de Biotecnología de la Unne se propone generar soluciones tecnológicas, agregado de valor y conocimiento situado para responder a las enfermedades vectoriales, la demanda de mejoramiento agrícola-ganadero, la biotecnología acuícola, la biorremediación ambiental y la trazabilidad de alimentos.

Asimismo, se proyecta transferir sus resultados mediante la articulación con el sector socio-productivo, publicaciones científicas, formación de posgrado, creación de spin-offs y la prestación de servicios especializados a organismos públicos y privados.

Relevancia

«Este nuevo espacio de investigación constituye una decisión clave de la Unne en el marco de un proceso de trabajo iniciado en los últimos años para potenciar el desarrollo biotecnológico en la institución y en la región», destacó la Dra. Rossana Gerometta, titular de la Coordinación General de Institutos de Investigación de la Unne.

Explicó que la creación del instituto se sustenta en la trayectoria preexistente de docentes-investigadores de calificada formación y experticia en la Universidad, así como en la vinculación con otros centros de investigación de la región y el país.

Potenciar Capacidades

La Biotecnología consiste en la aplicación de herramientas tecnológicas e informáticas en sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

Sus bases son la biología, la química, la ingeniería, la física, la informática y la biomedicina, y tienen un amplio campo de aplicaciones.

Pese a la creciente relevancia en el plano nacional e internacional, en el nordeste del país el desarrollo de la biotecnología es aún acotado y dispersas las experiencias concretadas.

Al respecto, en los fundamentos del nuevo instituto de la Unne se resalta que «la región NEA presenta desafíos sanitarios, productivos y ambientales que requieren capacidad de investigación biotecnológica propia».

Ante ello, se propone un espacio institucional de «concentración y potenciación» de las capacidades regionales en investigación, desarrollo, innovación y formación, orientado a la generación de conocimiento aplicado y a su transferencia al medio.

“Se plantea superar la dependencia histórica respecto de desarrollos biotecnológicos estandarizados concebidos en grandes centros urbanos, incapaces de responder a la singularidad ecosistémica y climática del subtrópico”.

Las líneas de abordaje definidas están en articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Unne, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y los planes de ciencia y tecnología del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Iccti), el programa Intec Chaco, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corrientes, la Mesa de Vinculación Tecnológica Región NEA y los Proyectos Específicos de Bioeconomía Regionales (PEBio-R del COFECyT).

Detalles del nuevo instituto

El instituto «Kuaapy», dependerá del Rectorado en articulación con la Secretaría General de Ciencia y Técnica y la Coordinación General de Institutos de Investigación.

Tendrá una estructura interdisciplinaria, al integrar grupos de investigación provenientes de diversas unidades académicas, y será «territorialmente articulada», al organizar sus laboratorios en tres sedes según sus niveles de bioseguridad requeridos.

Además, será tecnológicamente convergente, pues se incorporará una capacidad transversal de Inteligencia Artificial al servicio de todas sus áreas.

Los campos de actuación se organizarán en seis ramas identificadas cromáticamente, convergentes con una capacidad transversal de Inteligencia Artificial.

La «Línea Dorada» enfocada en Bioinformática y Genómica; «Línea Verde» de Nanobiotecnología y Mejoramiento Vegetal; «Línea Azul» de Biotecnología Acuícola e Hídrica; «Línea Gris» de Biotecnología Ambiental; «Línea Amarilla» de Biotecnología de Alimentos; y «Línea Roja» de Biotecnología Sanitaria.

El nuevo instituto tendrá entre sus funciones principales la planificación y coordinación de proyectos interdisciplinarios de I+D con pertinencia socio-productiva regional; constituir un ámbito de inserción para becarios, tesistas de grado/posgrado y jóvenes investigadores, articulando con carreras universitarias.

Además, brindará asesoramiento técnico, servicios especializados a terceros e incubación de empresas biotecnológicas, así como publicación de resultados de investigación en revistas de impacto, registro de patentes, realización de seminarios y transferencia directa a la comunidad y a los sectores públicos y productivos.

Organización

El Instituto tendrá una Dirección Científica Inicial y, hasta la sustanciación del Concurso previsto en la normativa, será el director interino el Prof. Gerardo Marcelo Andino, Profesor Titular por Concurso (Facultad de Medicina, UNNE), Magíster en Educación y Virtualidad en Ciencias de la Salud, ex director general del Laboratorio Central de Redes y Programas de la Provincia de Corrientes, y ex director científico en consorcios de medicina genómica y biotecnología.

Además, se conformó la nómina inicial de Docentes-Investigadores Integrantes, así como estudiantes y personal técnico-administrativo, que participarán de la puesta en marcha del nuevo espacio de investigación en biotecnología de la Unne.

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