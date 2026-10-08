El Hospital Juan Pablo II incorporó equipamiento de última generación para gastroenterología y hepatología infantil

El Ministerio de Salud Pública de la Corrientes incorporó un equipo de endoscopia pediátrica de última generación destinado al Servicio de Gastroenterología y Hepatología Infantil del Hospital Pediátrico Juan Pablo II. La nueva tecnología permitirá realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos con mayor precisión, abarcando tanto patologías digestivas altas como bajas en pacientes de toda la región.

El acto de entrega estuvo encabezado por el ministro de la cartera sanitaria, Emilio Lanari, quien remarcó que la incorporación responde a los ejes fundamentales marcados por el gobernador Juan Pablo Valdés, enfocados en la cercanía y la atención integral de la madre y del niño.

En ese sentido, el funcionario reconoció la labor diaria del personal hospitalario, destacando su compromiso con la salud pública.

Prestaciones y componentes del nuevo equipamiento

Por su parte, el jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología Infantil, Alejandro Guouman, detalló las características técnicas y el alcance prestacional del instrumental recibido. El dispositivo consta de dos componentes principales:

Endoscopia alta: diseñada para el estudio e intervención en esófago, estómago y duodeno. Permite la detección de patologías como celiaquía, gastritis, úlceras y lesiones, además de facilitar la extracción urgente de cuerpos extraños ingeridos accidentalmente por los menores.

Endoscopia baja (colonoscopía): destinada al estudio de enfermedades inflamatorias del intestino, pólipos, estenosis colónicas y otras afecciones que requieran evaluación especializada en el ámbito provincial.

Desde el servicio sanitario indicaron que en el hospital se logra resolver entre el 95% y el 98% de las patologías endoscópicas gracias al nivel de los profesionales capacitados y a la incorporación de tecnología avanzada.

Innovación tecnológica y guardia activa

El equipo adquirido cuenta con una procesadora de imagen de última generación con visión de alta definición (HD), lo que optimiza notablemente la detección visual de lesiones.

Asimismo, incorpora un sistema de informe integrado que permite redactar el diagnóstico de manera inmediata en la misma unidad —eliminando la necesidad de computadoras externas— y almacenar registros fotográficos y de video.

Como parte de su cobertura asistencial, el hospital mantiene un sistema de guardia pasiva de endoscopia digestiva durante los 365 días del año, garantizando la respuesta rápida ante emergencias críticas como hemorragias digestivas o la extracción de objetos extraños.