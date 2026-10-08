Octubre Rosa: EME invita a una charla gratuita de prevención sobre el cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, EME llevará adelante una charla abierta a la comunidad con el objetivo de generar un espacio de información, concientización y promoción de hábitos vinculados al cuidado de la salud.

Durante el encuentro se abordarán aspectos relacionados con la prevención, la importancia de realizar controles periódicos y la detección temprana, brindando información y herramientas que permitan tomar decisiones informadas.

La propuesta es de entrada libre y gratuita, con un cupo limitado de asistentes.

Acciones de prevención durante todo octubre

La charla forma parte de una propuesta más amplia que EME desarrolla durante Octubre Rosa, con el objetivo de facilitar el acceso a controles y estudios preventivos.

Durante todo el mes, los Policonsultorios EME ofrecen estudios diagnósticos por imágenes con condiciones diferenciales, incluyendo mamografías y ecografías mamarias, para facilitar el acceso a controles de prevención.

Las personas que cuentan con obras sociales conveniadas pueden realizar estos estudios sin costo adicional, con 40% de descuento para afiliados EME y precios diferenciales para no socios.

Desde EME invitan a la comunidad a acercarse a los Policonsultorios, informarse y aprovechar esta propuesta para realizar sus controles.

Una mirada integral

Con estas acciones, EME busca reforzar una mirada integral sobre el cuidado de la salud, entendiendo que acompañar a las personas también implica generar espacios de prevención, información y acceso a controles.

La iniciativa forma parte del compromiso de EME con la comunidad y de una manera de entender la salud que va más allá de la atención ante una necesidad: prevenir, informar y acompañar también es cuidar.

EME es para todo. EME es para todos.

DATOS DE LA CHARLA

Actividad: Charla de Prevención y Concientización

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Horario: 11:00 a 12:30 hs

Lugar: Salón de Actos · 1.er piso · Facultad de Ingeniería UNNE

Disertante: Dra. Camila del Milagro Marcico · Toco-ginecóloga

Entrada: Libre y gratuita

Cupo: Limitado

POLICONSULTORIOS EME