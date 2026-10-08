Corrientes será sede del congreso regional de la colectividad argentino-libanesa

Corrientes se prepara para recibir el Congreso Regional Zona Litoral 2026, un encuentro que reunirá a integrantes de la colectividad libanesa y a la comunidad en general durante este viernes y sábado. La actividad es organizada por la Unión Cultural Argentino Libanesa (Ucal) – Filial Corrientes y busca generar un espacio para compartir las raíces, la cultura y las tradiciones de la comunidad libanesa en la región.

Actividades

El encuentro inicia el sábado con la acreditación a las 9,30, luego seguirá el acto de apertura, seguido por la charla Ucal Nacional. A las 11,30 será el momento del teatro con La Caja de Cedro y para las 12 el almuerzo libanés.

A las 15, será la hora del taller Memoria Oral y para las 17 el city tour y Sociedad Libanesa. Para cerrar la jornada del domingo, se realizará una cena show a las 21.

Para el segundo día, está previsto que comience a las 10 con el taller filial Corrientes y refrigerio. A las 11,30 se cerrará la jornada con un paseo en catamarán y almuerzo a bordo.

Durante las jornadas también se pondrá en valor el vínculo de amistad entre Argentina y el Líbano, además del encuentro entre familias, instituciones e integrantes de la colectividad.

Desde la organización invitaron especialmente a quienes forman parte de la comunidad libanesa y a todas las personas interesadas en acercarse y conocer más sobre sus costumbres y tradiciones.