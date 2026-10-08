Corrientes: fuerte temporal generó destrozos en Curuzú Cuatiá

La localidad correntina de Curuzú Cuatiá fue afectada por las intensas lluvias previstas para este jueves, luego que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciara una alerta naranja para esta zona.

Durante la madrugada del jueves, se registraron fuertes ráfagas de viento que provocaron daños en varios puntos de la localidad.

Al respecto, la intendente de la localidad, Verónica Espíndola, habló sobre la situación y brindó información sobre los trabajos realizados.

Ráfagas de viento, caída de árboles y móvil policial aplastado

Las autoridades informaron que cayeron 90 mm de lluvia en pocas horas.

El fuerte viento que se desencadenó durante la tormenta provocó la caída de postes, el corte de cables y la caída de árboles que dañaron techos y carteles.

Espíndola dijo al respecto, en entrevista a Radio Dos, que "por seguridad, estamos sin energía eléctrica" en varios puntos de Curuzú Cuatiá, debido al corte de cables.

En este marco se registró la caída de un árbol en el frente de la Comisaría de la Mujer local sobre un móvil policial.

Se informó que los daños son solamente materiales y que nadie estaba en la cabina del móvil al momento del incidente.

Zonas afectadas y trabajos de preventivos

Si bien la localidad registró daños en diferentes puntos, pero "la zona más afectada es el barrio Yagua Rincón", comentó la intendente.

Sobre este lugar, la funcionaria dijo que "es donde tenemos la mayor cantidad de caídas de árboles sobre casas y voladuras de techo".

Las autoridades aún trabajan en el relevamiento de los daños y el control de la situación en general con el despliegue de equipos de Defensa Civil.

Espíndola dijo que "nos venimos preparando ya hace mucho tiempo" para el fenómeno de El Niño y que es un trabajo en conjunto con el gobierno provincial.

Al respecto, dijo que tiene preparado el centro de evacuación "para las personas que no pueden volver hoy a su casa".

Además, la funcionaria destacó la preparación de los desagües y arroyos y cómo funcionan con eficiencia. "Ya la semana pasada tuvimos en una noche 100 milímetros y reaccionaron bien", remarcó.

Desde el municipio emitieron un comunicado donde se pide a la población ser precavida y no acercarse ni tocar los cables y postes caídos. Además, se insta a no circular en las zonas afectadas por el temporal y a reportar cualquier inconveniente.

Con información de El diario de Curuzú.