Un correntino ganó más de $11 millones en el Quini 6

Un correntino ganó $11.920.273 en la modalidad Siempre Sale del Quini 6. El ticket premiado fue vendido por una agencia de la localidad de Esquina.

El premio correspondió al sorteo realizado este miércoles pasado y la Agencia N.º 677 fue la encargada de vender los números ganadores.

El afortunado se convirtió así en uno de los ganadores del tradicional juego de azar en el sorteo de esta semana.

Modalidades

Desde Lotería Correntina destacaron el nuevo logro y recordaron que también es posible participar de manera digital, asociándose a una agencia oficial y cargando crédito mediante QR.