Exportar desde Corrientes: AFoA pide cambios para aprovechar los ríos y reducir los costos de transporte

Según un informe de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), trasladar madera en camión desde Gobernador Virasoro hasta Buenos Aires cuesta tanto como completar el viaje en barco hasta China. Frente a ese escenario, la entidad propone revisar el régimen de cabotaje para ampliar el uso de los ríos y reducir los costos logísticos de las economías regionales.

El planteo apunta a combinar camiones y barcazas para aprovechar las ventajas de cada medio de transporte. Los vehículos terrestres conectarían los establecimientos productivos con los puertos, mientras que las embarcaciones fluviales trasladarían grandes volúmenes durante los recorridos de larga distancia.

El documento de la AFoA advierte que los gastos logísticos actuales condicionan la competitividad de la forestoindustria y otras economías regionales. En consecuencia, la entidad busca aprovechar las vías navegables y modificar las normas que regulan el transporte fluvial de cargas.

“Las empresas de la región pueden mejorar sus procesos e invertir en tecnología, pero si llevar la producción hasta el puerto cuesta la mitad del flete, ese esfuerzo se pierde en el camino”, explicó Francisco Torres Cayman, coordinador de AFoA Corrientes y Misiones.

Cuánto podría ahorrar el transporte fluvial

El informe estima que trasladar un contenedor desde Eldorado, Misiones, hasta Buenos Aires cuesta unos 3.600 dólares por camión. Si se utilizara una alternativa fluvial, el gasto bajaría a 2.500 dólares, con un ahorro de 1.100 dólares por contenedor, equivalente al 31%.

La comparación con Paraguay también muestra diferencias importantes en los costos de transporte. Un exportador del país vecino paga alrededor de 25 dólares por tonelada para trasladar madera por el río desde Asunción hasta Rosario. En cambio, un productor argentino de Clorinda, pese a estar simplemente en la orilla opuesta, debe pagar 100 dólares por llevar lo mismo pero en camión.

Para el conjunto del Nordeste Argentino, la entidad calcula un ahorro potencial de 355 millones de dólares anuales si se reducen integralmente los costos logísticos.

Una reforma para integrar camiones y barcazas

Según el informe, un convoy de barcazas con capacidad para transportar 18.000 toneladas puede movilizar una carga equivalente a unos 700 camiones pesados. Por lo tanto, una mayor utilización de esta modalidad permitiría reducir el tránsito en las rutas, el desgaste del pavimento y los riesgos de siniestros viales.

Para avanzar en esa dirección, AFoA plantea revisar el régimen de cabotaje, que regula el transporte por agua entre puertos del país. El informe vincula las dificultades actuales con el decreto-ley de 1944, y sostiene que sus restricciones operativas encarecieron las tarifas y contribuyeron a la reducción de la flota comercial argentina.

La entidad considera que una legislación actualizada permitiría ampliar la oferta de servicios, promover la competencia y brindar reglas claras para invertir en embarcaciones y terminales. También facilitaría el traslado de las cargas entre camiones, barcazas y buques oceánicos.

“El río ya está y la demanda de las empresas de la región también. Lo que falta es una legislación moderna que permita poner en funcionamiento y hacer operativo el transporte fluvial, con servicios regulares, competitivos y previsibles”, sostuvo Torres Cayman.

Además, desde AFoA señalan que una reducción de los fletes podría ampliar los mercados de las empresas regionales y mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada en aserraderos y plantas industriales. El objetivo es disminuir el peso del transporte terrestre de larga distancia y mejorar las condiciones para exportar desde el nordeste.



