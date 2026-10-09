Lanzamiento: las cuatro fechas del Carnaval 2027 de Paso de los Libres

En las instalaciones del Salón Verde de Casa de Gobierno, la ciudad de Paso de los Libres realizó la presentación oficial de la edición 2027 de sus Carnaval.

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, acompañadas por integrantes de las agrupaciones Carumbé, Zum Zum, Tradición y Linda Flor, quienes desplegaron su repertorio musical y de baile en el patio institucional.

El calendario oficial comprende cuatro jornadas de desfile que se llevarán a cabo en el Sambódromo Carlos Adán "Muñeca" Da Costa los días 16, 23 y 30 de enero, y 6 de febrero de 2027.

Impacto turístico y cultural

Durante el acto, el ministro de Turismo de la Provincia, Juan Enrique Braillard Poccard, ponderó el valor identitario de la celebración, a la que definió como el carnaval más antiguo de la Argentina, caracterizado por una marcada influencia cultural brasileña.

El funcionario destacó que la promoción en la capital correntina permite difundir la oferta gastronómica y de servicios de la región.

Por su parte, el intendente de Paso de los Libres, Agustín Faraldo, ratificó el trabajo articulado con la gestión provincial para consolidar la fiesta a nivel nacional: "Nuestro compromiso justamente es que el Carnaval de Paso de los Libres sea el más grande a nivel nacional", afirmó.

A su vez, el director de Turismo municipal, Horacio Pérez, remarcó que la localidad se encuentra conmemorando 150 años de tradición carnavalesca, mientras que la directora del evento, Silvina Oviedo, definió a la fiesta como "identidad, pueblo, cultura y trabajo".

Despliegue institucional

La presentación incluyó la participación de la Corte del Carnaval —conformada por el Rey Momo, las Musas y la Embajadora— junto a pasistas y baterías de las escuelas de samba.

De la ceremonia participaron también la ministra de Educación, Ana Miño, y el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, quienes acompañaron el cierre de la jornada en el patio central de la sede gubernamental.