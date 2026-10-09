Yacyretá monitorea el río Paraná por el “Super Niño” y anticipa los niveles en Corrientes

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) monitorea la evolución del río Paraná ante los posibles efectos del fenómeno climático conocido como “Super Niño” y prevé que, durante los próximos días, los niveles en Puerto Ituzaingó se mantengan entre los 2,23 y 2,45 metros. El pronóstico abarca hasta el lunes 12 de octubre y se da en un contexto de caudales superiores al promedio histórico.

Durante septiembre, el caudal afluente a Yacyretá estuvo un 37% por encima del valor medio registrado para ese mes, de acuerdo con la serie histórica 1971-2025. El promedio de referencia es de 12.339 metros cúbicos por segundo.

Según informó la entidad, ese escenario motivó la apertura de compuertas exclusivamente en el vertedero de Aña Cuá, conforme a las reglas de operación del embalse. Por el momento, no fue necesario abrir el vertedero principal de la Central Hidroeléctrica.

En Corrientes, uno de los puntos observados es Puerto Ituzaingó, donde el nivel de alerta se establece en los 3,50 metros. De acuerdo con las proyecciones de Yacyretá, las alturas previstas para los próximos días permanecerían por debajo de ese umbral.

La entidad indicó que, hasta el lunes 12 de octubre, se espera una tendencia estacionaria en los niveles actuales del río Paraná. No obstante, también se pronostican lluvias de variada intensidad, un factor que podría modificar las condiciones hidrológicas y obligar a actualizar las estimaciones.

Caudales del río Paraná

El monitoreo está a cargo del sector de Hidrología del Departamento Técnico de Yacyretá, que analiza diariamente las condiciones meteorológicas e hidrológicas que inciden en los caudales de la cuenca del Paraná y pueden afectar a las comunidades ribereñas de la zona de influencia de la represa.

A partir de esa información, los especialistas elaboran pronósticos para anticipar posibles aumentos del nivel del río y emitir avisos preventivos con varios días de anticipación. El objetivo es que las autoridades y la población puedan tomar medidas ante eventuales escenarios de crecida.

En situaciones excepcionales, la EBY puede operar sus estructuras de descarga para evacuar los excedentes de agua que no puedan turbinar y atenuar, dentro de sus posibilidades, los picos de crecida. Estas maniobras buscan mantener un flujo controlado y reducir los riesgos aguas abajo.

En paralelo, la entidad emitió una alerta para las comunidades ribereñas de Ayolas, Paraguay, donde se prevén niveles de entre 4,20 y 4,30 metros. El umbral de alerta en esa localidad es de 4,20 metros, mientras que el nivel de inundabilidad se presenta a partir de los 4,50 metros.

Yacyretá continuará con el seguimiento de la situación hídrica y comunicará cualquier modificación en los pronósticos. Las estimaciones actuales llegan hasta el 12 de octubre y pueden cambiar según las lluvias y la evolución de los caudales. Los informes y alertas se pueden consultar en el sitio oficial www.eby.org.ar.