Telepase gratis en Corrientes: dónde retirarlo y cómo activarlo desde el celular

Los usuarios que circulen por las rutas de Corrientes podrán obtener gratis el dispositivo Telepase desde este sábado en las estaciones de peaje del Tramo Noreste. La entrega estará a cargo de personal de Camino Selva, que también brindará instrucciones para activar el sistema y utilizarlo en los viajes.

La iniciativa busca agilizar el paso por las estaciones de peaje y facilitar el tránsito de los conductores. Según informaron, los dispositivos se entregarán sin costo a quienes lo necesiten y deseen adherirse al sistema.

¿Cómo activarlo?

Para activar el TAG, los usuarios deberán ingresar a la aplicación Mercado Pago desde su celular. En el menú principal, tendrán que seleccionar la opción “Más” y buscar la sección “TelePASE”.

Luego, deberán presionar “+ Nuevo vehículo” y elegir la opción “Activar dispositivo”. El siguiente paso consiste en ingresar la patente del vehículo y el número de serie de ocho dígitos impreso en el TAG, que también puede escanearse con la cámara del celular.

A continuación, será necesario seleccionar el tipo de vehículo, la marca y el modelo. Una vez completados estos datos, el dispositivo quedará activado e integrado a la cuenta de Mercado Pago, según las instrucciones difundidas por la empresa.

Desde Camino Selva también brindaron indicaciones para colocar correctamente el dispositivo en el vehículo. Antes de pegarlo, se debe limpiar la parte interior del parabrisas con alcohol, a la altura del espejo retrovisor.

El TAG debe colocarse en posición horizontal, centrado detrás del espejo retrovisor. Para fijarlo, se debe presionar durante 10 segundos. La empresa advirtió que no debe intentarse despegarlo una vez colocado, ya que cuenta con un chip autodestructible por seguridad.

Ciudadanos extranjeros

La entrega gratuita también estará disponible para empresas y ciudadanos extranjeros que circulen con vehículos de patente internacional. En estos casos, el personal presente en cada estación de peaje indicará cómo realizar la activación.

Además, durante octubre, quienes tengan inconvenientes al pasar por una barrera de la Red Federal deberán informar al cobrador que cuentan con el TAG entregado para que puedan continuar su viaje, de acuerdo con las indicaciones del comunicado.

La propuesta busca extender el uso del Telepase y mejorar la experiencia de los conductores en los corredores viales del Tramo Noreste. Los interesados podrán solicitar el dispositivo directamente en las estaciones de peaje comprendidas en el anuncio, sin pagar por su entrega.