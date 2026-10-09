Corrientes abrió inscripciones a talleres de oficios: cuándo empiezan y cómo anotarse

Ya están abiertas las inscripciones al Programa de Capacitación en Oficios y Acción Social en Corrientes. La propuesta ofrece seis talleres presenciales para personas mayores de 16 años interesadas en incorporar y aprender herramientas prácticas.

Las clases comenzarán el lunes 19 de octubre y se dictarán una vez por semana. Según la capacitación elegida, los cursos tendrán entre ocho y doce jornadas, pero contarán con cupos limitados.

La oferta y las capacitaciones

Barbería y peluquería unisex.

Peluquería canina.

Reparación de celulares

Cotillón y animación

Manicura profesional.

También habrá un curso sobre panadería, pastelería y repostería artesanal. Las actividades se desarrollarán en la ciudad de Corrientes, en la sede ubicada en 9 de Julio 1524.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas podrán anotarse mediante un formulario online. La convocatoria está dirigida a mayores de 16 años que quieran adquirir conocimientos en alguno de los seis rubros disponibles.

El programa es impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad, como iniciativa que forma parte de las políticas de capacitación provincial. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es brindar herramientas para el desarrollo de habilidades y oportunidades laborales.



