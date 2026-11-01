Semana calurosa e inestable en Corrientes: cuándo regresan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que Corrientes tendrá una semana marcada por el calor y las lluvias , con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34°C.

Para este lunes se espera una máxima de 32°C y una mínima de 19°C, con probabilidad de lluvias y tormentas durante la primera parte de la jornada.

El martes, la temperatura llegará a los 34°C, con condiciones inestables y posibilidades de precipitaciones durante la mañana y la tarde.

El miércoles se anticipa un descenso de la temperatura, con una máxima de 28°C y una mínima de 20°C. Será otra jornada con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la mañana, según el pronóstico difundido.

Cómo seguirá el tiempo desde el jueves

Para el jueves, las condiciones tenderían a mejorar. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 16°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

En tanto, el viernes 6 se mantendría el tiempo estable, con una máxima prevista de 29°C y una mínima de 16°C. El cielo estaría mayormente soleado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.

De esta manera, la primera mitad de la semana estará marcada por el calor y la posibilidad de tormentas, mientras que el jueves y el viernes se perfilan con menor probabilidad de lluvias en la ciudad de Corrientes.