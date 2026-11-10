Vacunación antigripal en Corrientes: quiénes deben recibirla y dónde aplicarse

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó que están disponibles las vacunas del Calendario Nacional y las dosis antigripales en capital y el interior. La campaña está dirigida especialmente a los grupos de riesgo, entre ellos niños pequeños, embarazadas y adultos mayores.

Quiénes deben recibir la vacuna antigripal

La vacunación antigripal está destinada a los grupos de riesgo: personal de salud, embarazadas y mujeres durante los diez días posteriores al parto, si no recibieron la dosis durante los 9 meses de gestación.

Esto también comprende a niños de entre seis meses y dos años, quienes deben recibir dosis separadas por un intervalo mínimo de cuatro semanas.

La recomendación alcanza además a personas de entre dos y 64 años con enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias, patologías oncohematológicas, antecedentes de trasplantes, obesidad o diabetes. También incluye a pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, quienes deben presentar una orden médica que acredite su condición.

Por otra parte, las personas mayores de 65 años integran los grupos prioritarios y pueden vacunarse sin presentar una indicación médica.

Dónde vacunarse en Corrientes capital

En la ciudad de Corrientes, las dosis del calendario regular, covid-19 y antigripales se aplican de martes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18. Se debe presentar el DNI y el carnet de vacunación.

Los puntos habilitados son: