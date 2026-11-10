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Corrientes: habrá una jornada sobre cannabis medicinal con charlas y debates

El encuentro será este sábado en la Biblioteca Mariño, con especialistas en medicina, derecho y reducción de daños. La entrada será libre y gratuita.

Por El Litoral

Martes, 10 de noviembre de 2026 a las 12:25

Asociaciones y fundaciones de Corrientes organizarán una jornada sobre cannabis medicinal para abordar sus aplicaciones terapéuticas, aspectos legales y pautas de reducción de daños. La actividad será este sábado 14 de noviembre, de 17 a 21, en la Biblioteca Mariño.

La propuesta se desarrollará bajo el nombre “Jornadas de Cannabis en red: cuidar con evidencia”, en la previa del Día Mundial del Cannabis Medicinal (15 de noviembre). Participarán especialistas de distintas disciplinas para compartir conocimientos y responder consultas del público.

El encuentro incluirá exposiciones sobre los avances científicos vinculados al uso terapéutico de la planta, su regulación y las recomendaciones para un consumo responsable. También habrá espacio para intercambiar experiencias sobre las prácticas de salud pública y el trabajo que se desarrolla en la región.

Qué organizaciones participan

La actividad es impulsada por diez asociaciones y fundaciones vinculadas al cannabis medicinal en Corrientes. Entre ellas se encuentran la Asociación Cannábica Correntina para la Investigación Médica,  Asociación Civil Cannanda,  Asociación Civil Cultivos Medicinales, Cuidados Alternativos Corrientes y Corrientes Cultiva.

También participan Canacor, Cannábica Taragüí, Cultiva Bienestar, Fundación Cultivando Salud y Fundación Brote del Paraná. Algunas de estas organizaciones cuentan con personería jurídica y otras se encuentran en proceso de obtenerla.

Programa de actividades y expositores

La jornada contempla espacios de debate, charlas cerradas y exposiciones abiertas al público general: 

16:00 | Charla cerrada (Sala Teatro): "Cannabis en el Espacio Público: enfoque legal del consumo en la Biblioteca Mariño".     

  • Expositora: Betiana Melar (abogada penalista, activista, docente en la UTN y en la Universidad Nacional de San Luis, e integrante de la Red Federal de Abogacía Cannábica). 
  • Ejes: Alcances del REPROCANN, marco normativo vigente y pautas de uso y ocupación consciente de espacios públicos. 

17:00 | Charla abierta. Sala Teatro: "Fundamentos del Cannabis Medicinal: Historia, Sistema Endocannabinoide y Evidencia Clínica General". 

  • Expositor: Víctor Fidel Carranza (Especialista en Ortopedia y Traumatología, Magíster por la Universidad Favaloro y diplomado en Cannabis Medicinal). 

17:45 | Charla abierta. Sala Teatro: "Cannabis en Cuidados Paliativos y Oncología: Abordaje Clínico, Perfil de Seguridad y Manejo de Efectos Adversos". 

  •  Expositor: Roberto Gabriel Alemán (Referente en cannabis medicinal y endocannabinología). 

19:00 | Patio: "Reducción de Daños, Políticas de Drogas y Derechos Humanos". 

  • Expositores: Nora Maciel (Abogada especialista en Derecho de Familia y Niñez, Defensora de Pobres y Ausentes Nº 2) y Diego Rotundo (Licenciado en Psicología, diplomado en politica de drogas, salud y derechos humanos). 

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