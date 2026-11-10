Corrientes: habrá una jornada sobre cannabis medicinal con charlas y debates

Asociaciones y fundaciones de Corrientes organizarán una jornada sobre cannabis medicinal para abordar sus aplicaciones terapéuticas, aspectos legales y pautas de reducción de daños. La actividad será este sábado 14 de noviembre, de 17 a 21, en la Biblioteca Mariño.

La propuesta se desarrollará bajo el nombre “Jornadas de Cannabis en red: cuidar con evidencia”, en la previa del Día Mundial del Cannabis Medicinal (15 de noviembre). Participarán especialistas de distintas disciplinas para compartir conocimientos y responder consultas del público.

El encuentro incluirá exposiciones sobre los avances científicos vinculados al uso terapéutico de la planta, su regulación y las recomendaciones para un consumo responsable. También habrá espacio para intercambiar experiencias sobre las prácticas de salud pública y el trabajo que se desarrolla en la región.

Qué organizaciones participan

La actividad es impulsada por diez asociaciones y fundaciones vinculadas al cannabis medicinal en Corrientes. Entre ellas se encuentran la Asociación Cannábica Correntina para la Investigación Médica, Asociación Civil Cannanda, Asociación Civil Cultivos Medicinales, Cuidados Alternativos Corrientes y Corrientes Cultiva.

También participan Canacor, Cannábica Taragüí, Cultiva Bienestar, Fundación Cultivando Salud y Fundación Brote del Paraná. Algunas de estas organizaciones cuentan con personería jurídica y otras se encuentran en proceso de obtenerla.

Programa de actividades y expositores

La jornada contempla espacios de debate, charlas cerradas y exposiciones abiertas al público general:

16:00 | Charla cerrada (Sala Teatro): "Cannabis en el Espacio Público: enfoque legal del consumo en la Biblioteca Mariño".

Expositora: Betiana Melar (abogada penalista, activista, docente en la UTN y en la Universidad Nacional de San Luis, e integrante de la Red Federal de Abogacía Cannábica).

Ejes: Alcances del REPROCANN, marco normativo vigente y pautas de uso y ocupación consciente de espacios públicos.

17:00 | Charla abierta. Sala Teatro: "Fundamentos del Cannabis Medicinal: Historia, Sistema Endocannabinoide y Evidencia Clínica General".

Expositor: Víctor Fidel Carranza (Especialista en Ortopedia y Traumatología, Magíster por la Universidad Favaloro y diplomado en Cannabis Medicinal).

17:45 | Charla abierta. Sala Teatro: "Cannabis en Cuidados Paliativos y Oncología: Abordaje Clínico, Perfil de Seguridad y Manejo de Efectos Adversos".

Expositor: Roberto Gabriel Alemán (Referente en cannabis medicinal y endocannabinología).

19:00 | Patio: "Reducción de Daños, Políticas de Drogas y Derechos Humanos".