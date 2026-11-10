Cuatro localidades de Corrientes alcanzaron niveles extremos de peligro de incendios

Cuatro localidades de Corrientes alcanzaron este martes niveles extremos de peligro de incendios forestales, según el último informe del índice FWI difundido por el Ministerio de Producción de la provincia. Los registros corresponden a Monte Caseros, Mercedes, Esquina y Goya.

De acuerdo con el relevamiento, Monte Caseros presentó una temperatura de 27 °C, una humedad relativa del 41% y vientos de 28 km/h. En Mercedes, en tanto, se registraron 28 °C, una humedad del 47% y ráfagas de viento de 26 km/h.

El riesgo extremo en cuatro localidades

La situación también fue extrema en Esquina, donde la temperatura llegó a los 30,1 °C, con una humedad del 39% y vientos de 25 km/h. Por su parte, Goya registró 29,1 °C, una humedad del 52% y vientos de 30 km/h.

Además, otras dos localidades se ubicaron en la categoría de peligro muy alto, Corrientes capital, con datos de la estación meteorológica del SMN, y Virasoro. En ambos casos, el índice advierte sobre condiciones que requieren especial atención ante la posibilidad de incendios.

El informe también mostró que ninguna de las 12 localidades relevadas registró precipitaciones durante la jornada. La falta de lluvias, sumada a las condiciones meteorológicas registradas, mantiene el escenario de riesgo en distintos puntos de la provincia.

Desde el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Recursos Forestales y el Departamento de Protección Forestal, difundieron el mapa de riesgo para advertir sobre las condiciones de peligro y la importancia de extremar las precauciones.