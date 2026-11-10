Invitan a la 49 edición de Mujeres Constructoras 

La Respetable Logia Irupé 15, perteneciente a la Gran Logia Femenina de Argentina, invita a toda la comunidad al cierre del Ciclo 2026 de “Mujeres Constructoras”, bajo el eje temático: “Ser Mujer: Sabiduría, Fuerza y Legado”.

El evento será el sábado 14 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Sanmartiniano (calle 25 de mayo 1406) y será transmitido por las redes sociales de Logia Irupe (Facebook: @Logia.Irupé y en el Instagram: @LogiaIrupe).

En esta ocasión la institución reconoce la labor de: Silvia Solá, licenciada en Ciencias para la Familia; Graciela Faccini Sánchez, periodista y María Ester Flores, artista musical.

La primera de ellas disertará sobre el tema central presentado.





La entrada es libre y gratuita.