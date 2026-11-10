Con vestido y mantilla, la Medalla Milagrosa lucirá nuevo vestido hecho por diseñador

La imagen de la Medalla Milagrosa que se venera en el domicilio de la profesora Griselda Coppani estrenará un nuevo vestuario para su fiesta litúrgica, que se celebrará el próximo 27 de noviembre. La confección estuvo a cargo del diseñador correntino Henrry Cardozo, quien preparó especialmente un vestido, un manto y una mantilla.

La presentación del nuevo atuendo se realizó durante la misa de las 19, en una ceremonia presidida por el padre Gastón Colombres. El encuentro estuvo marcado por la emoción, la fe y el agradecimiento de los presentes, que participaron de la bendición de las prendas.

Gentileza Básilica Nuestra Señora de Itatí

Desde la comunidad destacaron el trabajo de Cardozo, quien confeccionó cada pieza con dedicación y delicadeza para vestir a la imagen en una fecha especial. La presentación se enmarca en las actividades de la Novena y los festejos que ya comenzaron en honor a la Medalla Milagrosa.

Gentileza Básilica Nuestra Señora de Itatí

Habrá un segundo vestuario

Además, la imagen peregrina más pequeña de la Medalla también estrenará un nuevo vestuario, confeccionado por Ceferina Machuca.

De esta manera, la comunidad se prepara para la Fiesta Litúrgica de la Medalla Milagrosa del 27 de noviembre, con una celebración que reúne tradiciones, gestos de devoción y muestras de cariño hacia una de las imágenes más veneradas por los fieles.