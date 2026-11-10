Incanto celebra 19 años de sueños, música y talentos en Corrientes

Hay sueños que comienzan con una canción, una primera clase o el deseo, a veces tímido, de subir a un escenario. Para algunos llegan durante la infancia; para otros, muchos años después. Pero todos tienen algo en común: la ilusión de descubrir lo que uno es capaz de hacer cuando encuentra un espacio que lo acompaña. Esa es parte de la historia que la Fundación Incanto construyó durante 19 años en Corrientes y que el próximo domingo 15 de noviembre tendrá una nueva celebración.

La institución realizará su undécima gala consecutiva, una propuesta que reunirá a alumnos de distintas edades y niveles en dos funciones, previstas para las 18 y las 20.30. La primera estará destinada a niños y adolescentes, mientras que la segunda tendrá como protagonistas a jóvenes y adultos.

La temática elegida para esta edición invita a recorrer el universo musical del cine y la televisión, con canciones emblemáticas de películas y series que forman parte de la memoria afectiva de distintas generaciones.

Sobre el escenario estarán alumnos de 8 años en adelante, quienes se prepararon para esta presentación a partir del trabajo y el compromiso que demostraron durante el año. La selección reconoce a quienes se destacaron en distintas funciones, muestras, peñas y actividades organizadas por la fundación.

Pero la gala no será solamente una muestra artística. También tendrá un momento especial para reconocer a los estudiantes que recibieron becas y participaron de las propuestas de Incanto a lo largo de la temporada. Además, la institución dará a conocer a los nuevos alumnos becados para 2027, una oportunidad que busca acompañar el crecimiento de quienes encuentran en el arte un camino para desarrollar su talento.

Detrás de cada presentación hay un trabajo colectivo que sostiene la identidad de la fundación. El equipo docente está integrado por Patricia Breard, Verónica Vasco, Rocío Acuña y Eugenia Hernández, junto con el director de la institución, Sergio Casco.

Desde Incanto definen a la organización como una familia. Una comunidad que no solo acompaña el aprendizaje artístico, sino que también busca ofrecer contención, formación y oportunidades para que cada alumno pueda descubrir sus capacidades y avanzar a su propio ritmo.

Con casi dos décadas de presencia en la capital correntina, la fundación aspira a consolidarse como un espacio de referencia para la formación de artistas en el Nordeste argentino y continuar con su tarea de descubrir y proyectar nuevas voces en la región.

La invitación está abierta a las familias, los grupos artísticos y a toda la comunidad que quiera compartir una noche de música, baile y emociones. La propuesta también busca que el público sea parte de una celebración que reconoce el esfuerzo de quienes suben al escenario y el acompañamiento de quienes hacen posible cada presentación.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y se pueden adquirir en la sede de la Fundación Incanto, ubicada en La Rioja 1578.



A 19 años de su llegada a Corrientes, Incanto vuelve a celebrar aquello que le dio sentido desde sus comienzos: abrir las puertas del arte, acompañar talentos y demostrar que nunca hay una edad determinada para animarse a cumplir un sueño.