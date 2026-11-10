Una correntina le habló al Papa: ¿Qué le dijo?

Guadalupe es oriunda de Corrientes y se encuentra en una etapa de formación para ingresar a la congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. Ante el Papa, recordó que creció en una familia católica, donde sus padres le transmitieron la importancia de compartir con los demás las capacidades y oportunidades de cada persona. Pero tuvo un inconveniente y el Papa le respondió.

“Mis padres me enseñaron que los dones que cada uno tiene no se deben guardar, sino dar a los demás”, contó.

La joven explicó que la fe estuvo presente durante toda su vida y que fue una parte fundamental de su formación personal. Sin embargo, reconoció que en determinado momento comenzó a sentirse condicionada por las opiniones ajenas.

"Recuerdo mis días contando historias de santos, mis misas en la parroquia, el rezo del rosario con los vecinos, la misa de los domingos y las misiones. Mis padres me habían enseñado que los dones que cada uno tiene no son para guardar, sino para dar a los demás. Por eso a medida que fui creciendo me fui involucrando en las actividades de la parroquia, acompañando misiones y espacios de catequesis. Toda mi vida estaba atravesada por Dios, pero había algo más dando vueltas".

"Desde chica sentía en el corazón la invitación de consagrarle mi vida, pero empezaron a pesar en mí las palabras de los demás. Muchas personas cercanas creían que yo debía ser monja y me lo repetían una y otra vez. Pero la idea de que otros decidieran por mí me alejaba cada vez más de la vida religiosa".

"Yo quería tomar mis propias decisiones, sin sentirme influenciada por los demás. Por eso siempre me sentí identificada con el joven rico del evangelio. Como él, Jesús me invitaba a seguirlo, pero yo en vez de dejarlo todo e ir tras sus pasos elegí los bienes que poseía y a los que no quería renunciar".

"Dios siempre había sido muy generoso, pero cuando me llamaba yo me retiraba triste. A los 26 años había ido a estudiar a Buenos Aires y un sacerdote comenzó a acompañarme espiritualmente. Muchas veces pensaba en la posibilidad de consagrar mi vida a Dios, pero no decía nada".

"Me entristecía pensar que ya era tarde para mí. Un día, en uno de nuestros encuentros, logré expresarle esto que sentía en mi corazón. Y él me respondió con una pregunta sencilla que me cambió la vida para siempre. ¿Quién te dijo que ya es tarde?"

"Al escuchar esto, sentí como la esperanza volvía a mí. Redescubrí un Dios que me miraba y que nunca había dejado de llamarme. Sentí que al ser más grande tenía más libertad que en la adolescencia. Y desde esa libertad comencé mi seguimiento vocacional y tomé la decisión de dedicar mi vida a Dios desde este llamado a ser religiosa".

"Hoy disfruto esta decisión y vivo feliz siguiendo a Jesús. Siempre pensé que mi historia era de él, era la de alguien que había llegado tarde. Hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar. Gracias Santo Padre por escucharme".

La respuesta de León XIV

"Después de escuchar a Guadalupe y yo sé que hay muchos jóvenes con inquietud de dar su vida a Cristo. En la vida de la sagrada, en el sacerdocio y también en la vida familiar. Cristo sigue llamando, entonces no tengan miedo de responder", le dijo.

Cristian, el joven que encontró ayuda para salir de las adicciones

Otro de los testimonios fue el de Cristian, un joven que lucha contra las adicciones; Agustina, una maestra que se mudó de Buenos Aires a Viedma para acompañar a chicos.

Las historias reflejaron distintas realidades, desde la recuperación de las adicciones y la asistencia a personas vulnerables hasta las dudas que aparecen en el camino de la vocación religiosa.

Cristian contó que atravesó una situación de consumo problemático que lo llevó a alejarse de su familia y terminar viviendo en la calle. “Mi prioridad era el consumo. La droga me aisló de mi familia”, relató ante León XIV.

El joven explicó que creció en una familia humilde, cuyos integrantes trabajaban día y noche para darle lo mejor. Sin embargo, las adicciones terminaron por afectar sus vínculos y su vida cotidiana.

Su historia comenzó a cambiar cuando llegó al Hogar de Cristo de Moreno Sur, donde encontró contención y un lugar para comenzar su recuperación.

“Hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo, de Moreno Sur, que un día me recibió sin preguntarme quién era, me dio un abrazo y me invitó un plato de comida caliente y una cama para dormir. Yo estaba en la calle”, recordó.

Cristian también destacó el lugar que ocupa la fe en su proceso de recuperación. “Cuando me siento desbordado escucho a Jesús y la paz vuelve”, expresó.

Agustina, la maestra que se mudó a Viedma para ayudar a los chicos

Agustina es maestra de escuela primaria, nació en Buenos Aires y desde los 16 años realiza tareas de voluntariado vinculadas con el apoyo escolar.

Hace un año decidió mudarse a Viedma, Río Negro, para continuar acompañando a niños a través de su trabajo. Durante su testimonio, explicó que la experiencia de ayudar a los demás también la enfrentó con sus propias limitaciones.

“Aprendí que aun con compromiso y fe hay cosas que se nos escapan de la mano”, reconoció. En ese contexto, le planteó al Papa una pregunta sobre cómo afrontar la frustración cuando los esfuerzos no alcanzan para resolver las dificultades de las personas más vulnerables.

“Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando no logramos acompañar a los excluidos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?”, preguntó.