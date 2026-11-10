Con la llegada de Osvaldo Cornide a Corrientes se inaugura Ateneo de Ideas

Con la llegada de Osvaldo Cornide a Corrientes el próximo viernes 27 de noviembre, se inaugura el Ateneo de Ideas, un nuevo espacio de encuentro para pensar los grandes temas de la agenda pública. La Escuela Correntina de Pensamiento y el Centro de Estudios Sociales y Políticos Desiderio Sosa organizan la primera edición, que se realizará el viernes 27 de noviembre, a las 12:00 hs, en el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes (Tucumán 570), y estará dedicada a “El rol del Estado”.

La Escuela Correntina de Pensamiento es una institución de notable prestigio filosófico internacional, que acaba de realizar el II Congreso de Filosofía para abordar la pobreza, organizado junto con la Universidad de Guadalajara.

El Ateneo nace con la idea de reunir a referentes, dirigentes, académicos y ciudadanos interesados en debatir, desde la conceptualización filosófica, qué lugar debe ocupar el Estado en el desarrollo de la provincia y del país.

Cornide, presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y referente de Fuerza Suma, una corriente de opinión no partidaria que propone un plan de desarrollo integral para el país, participará como actor fundamental del espacio que coordina y fue presentado públicamente en Buenos Aires en Septiembre último y que se propone terciar en el debate de ideas y la promoción de políticas públicas vinculadas a la producción, el desarrollismo y la justicia social.

Los organizadores señalaron que el Ateneo busca consolidarse como un ámbito de reflexión abierto y plural, como federal y participativo con el objetivo de que las ideas orienten la acción política.