El cuerpo del yaguareté Angujá será entregado a la Unne para investigación científica

Tras la muerte del yaguareté Angujá en cercanías del Paraje Pago Redondo, el fiscal Carlos Lezcano resolvió que el cuerpo del felino sea donado a la Facultad de Veterinaria de la Unne para estudios científicos de la especie.

Cronología del siniestro y hallazgo del animal

El hecho trascendió a las 22:30 del domingo, cuando el propio conductor se presentó en la Comisaría Primera de Santa Rosa para informar el choque del felino mientras cruzaba la arteria vial.

Tras un intenso rastrillaje por la zona del Paraje Pago Redondo, efectivos policiales localizaron el cuerpo sin vida del animal a las 2:30 del lunes entre los pastizales a la vera del camino.

Se trataba de Angujá, un yaguareté de dos años y medio de edad con un peso registrado de 107 kilos.

Necropsia y resolución sobre el destino de los restos

Diversas entidades del sector ambiental e institucional participaron de los procedimientos médicos e intervinieron en la definición judicial.

El felino fue derivado al Centro de Conservación Aguará, donde la médica veterinaria Belén Bissaro (Priar Concepción) encabezó la necropsia junto a especialistas de Parques Nacionales, Reserva Provincial y la Fundación Rewilding.

Mientras órganos oficiales solicitaron la donación para embalsamamiento y exhibición, y grupos ambientalistas sugirieron su entierro, primó el criterio del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal dispuso la entrega del cuerpo a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne. La vicedecana de Veterinaria, Carolina Flores Quintana, valoró que contar con el esqueleto completo permitirá encarar investigaciones profundas sobre la biología y conservación de este gran felino en la región.