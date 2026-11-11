Investigadores de la Unne usan nanopartículas con cannabis para tratar células tumorales

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Unne busca avanzar en el conocimiento de formulaciones hechas con sustancias de plantas que podrían actuar sobre células tumorales. Para lograrlo, desarrollarán partículas nanométricas, medidas en millonésimas de milímetro que contengan extractos de Cannabis sativa. El objetivo es que el organismo aproveche esos extractos y comprobar si dañan a las células cancerosas sin afectar a las que no son tumorales.

La investigación se titula “Desarrollo de nanocomplejos con extractos full spectrum de Cannabis sativa y evaluación de su actividad citotóxica en células tumorales”. Se realiza dentro de los Proyectos de Nóveles Investigadores (PINOV) y está dirigida por el Dr. Juan Pablo Melana Colavita.

Resolverá la baja solubilidad y absorción

El cannabidiol (CBD) es una de las sustancias que produce la planta de Cannabis sativa. Estudios realizados en laboratorio, antes de cualquier ensayo en personas, identificaron que el CBD puede intervenir en procesos que regulan el crecimiento y la supervivencia de las células de tumores.

Su uso como tratamiento enfrenta dos dificultades: el CBD se disuelve poco en líquidos y el organismo absorbe poca cantidad. Para enfrentarlas, los investigadores proponen crear “nanocomplejos”, estructuras de tamaño nanométrico, es decir, de millonésimas de milímetro. Estas estructuras incorporan los extractos de la planta y buscan mantenerlos estables, distribuirlos en el organismo y liberarlos de manera gradual.

La investigación usará extractos denominados “full spectrum” (espectro completo). Estos extractos conservan el conjunto de sustancias que contiene la planta: cannabinoides, terpenos (responsables del aroma) y flavonoides (pigmentos). El propósito es estudiar qué efectos biológicos producen esas sustancias cuando actúan juntas.

Etapas Experimentales

En una primer instancia, el equipo elaborará partículas de tamaño nanométrico para incorporar extractos de Cannabis sativa con alta proporción de CBD, y medirá sus características.

Las formulaciones se probarán en cultivos de células de tumores y de células que no son tumorales, es decir, células mantenidas con vida en el laboratorio. Se medirá su actividad citotóxica, que es la capacidad de dañar o matar células. También se establecerá si las formulaciones actúan con preferencia sobre las células cancerosas.

En una etapa posterior, se estudiarán los mecanismos de las células vinculados con su multiplicación y con la apoptosis, un proceso de muerte celular programada, por el cual una célula se elimina a sí misma.

El proyecto prevé una etapa con animales de laboratorio, que permitirá analizar con más profundidad los efectos de las formulaciones sobre células de tumores.

Investigación con impacto regional

El proyecto se llevará a cabo en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas (LIBIM) de la Facultad de Medicina de la UNNE.

La iniciativa reúne conocimientos de bioquímica, biología molecular, nanotecnología y oncología experimental (el estudio del cáncer en laboratorio). Según lo expresado por el doctor Melana Colavita “el proyecto representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del Nordeste argentino”.

Además de producir conocimiento, el trabajo promoverá la formación de estudiantes, becarios e investigadores que inician su carrera. También aprovechará la infraestructura y el equipamiento disponibles en la UNNE.

Antecedentes del equipo de investigación

El equipo de investigadores ya estudió – gracias a investigaciones previas – los mecanismos moleculares del cáncer y evaluó sustancias de origen vegetal con actividad sobre las células.

Esa experiencia figura en tres publicaciones: Melana Colavita y colaboradores (2020), en International Journal of Biological Macromolecules; Melana y colaboradores (2021), en Cancers; y Barnes y colaboradores (2025), en Urologic Oncology. Estos trabajos son la base para abrir una línea de investigación en nanomedicina, que es el uso de estructuras de escala nanométrica en ciencias de la salud.

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