Del lote a la gerencia: Qué estudiar cuando te toca manejar números y equipos

Durante diez años, el ingeniero agrónomo de una cooperativa del centro santafesino recorrió lotes, recomendó fertilizaciones y atendió a los socios en la ruta. Un día el gerente se jubiló y el consejo de administración le ofreció el puesto. Ahora firma el presupuesto anual, discute tasas con el banco, negocia con el gremio y le explica al consejo por qué la planta de silos rinde menos que el año pasado. Sabe de suelos y de rindes. De flujo de caja, bastante menos.

La historia se repite con nombres distintos en la cuenca lechera, en las metalmecánicas del centro de la provincia y en las empresas de servicios agrícolas. El ascenso llega por mérito técnico, y el puesto nuevo pide otra cosa.

Qué cambia cuando pasás a gerenciar

El trabajo técnico tiene respuestas más o menos claras: una dosis, una tolerancia, un plazo de entrega. La gerencia, no tanto. Hay que decidir con información incompleta, poner prioridades entre áreas que compiten por el mismo presupuesto y sostener esas decisiones frente a un consejo, un directorio o un dueño.

Las brechas suelen aparecer en el mismo orden:

Los números: Leer un balance, armar un flujo de fondos y saber cuándo conviene financiarse y cuándo no. En un año de precios bajos o de tasas altas, esa lectura define la campaña.

Las personas: Pasar de compañero a jefe, evaluar desempeño, ordenar turnos y llevar una paritaria sin romper el clima de la planta.

La estrategia: Decidir si la cooperativa invierte en una planta de acopio nueva, si suma un servicio o si se asocia con otra. Ninguna de esas preguntas se responde con un análisis de suelo.

Los datos: Tener información de ventas, stock y producción no alcanza. Hay que convertirla en una decisión y defenderla.

Tres caminos para ponerse al día

El primero son los cursos cortos: finanzas para no financieros, liderazgo, negociación. Sirven para cubrir un hueco puntual y se terminan en semanas. Su límite es que cada uno resuelve una parte y nadie arma el conjunto.

El segundo es una especialización en un área concreta, como agronegocios o finanzas. Encaja con quien ya sabe qué le falta y quiere profundizar en eso.

El tercero es un MBA. Su malla recorre contabilidad, finanzas, marketing, operaciones, estrategia y gestión de personas, y obliga a resolver casos donde esas áreas chocan entre sí. Es la opción más exigente y la que más se parece al trabajo de un gerente general.

El problema del horario

Para quien vive en Santa Fe, Rafaela o Reconquista y trabaja en una empresa ligada al campo, el calendario no lo pone la facultad. Lo pone la campaña. En cosecha no hay horario fijo, y viajar dos veces por semana a Rosario o a Buenos Aires para cursar presencial suele ser imposible.

Por eso crecen los formatos online y asincrónicos: el material está disponible a cualquier hora y las entregas tienen plazos semanales o por bloque. Enovus University, licenciada en el estado de Utah, dicta un MBA online en español de 14 meses, 100% online y asincrónico, pensado para profesionales que trabajan. Son 11 cursos organizados en bimestres de 8 semanas, con materias como Contabilidad para Ejecutivos, Gestión y Análisis Financiero para la Toma de Decisiones, Toma de Decisiones Basada en Datos y Marketing Gerencial y Digital. Para postular pide un título profesional o una licenciatura de al menos cuatro años, además del documento de identidad y el CV.

Qué preguntar antes de inscribirte

Con este o con cualquier otro programa, llevá estas preguntas a la entrevista de admisión:

La carga real: Pedí por escrito cuántas horas por semana lleva cada curso. Que sea asincrónico te deja elegir cuándo estudiar, pero las horas hay que ponerlas igual, también en plena cosecha.

Los casos: Preguntá si vas a trabajar con casos de empresas parecidas a la tuya y si podés usar tu propia organización en el proyecto final.

Los plazos: Averiguá qué pasa si un bimestre te agarra en la peor semana de la campaña: si hay prórrogas, si podés pausar y cómo se retoma.

La institución: Buscá autoridades con nombre, una licencia o registro que puedas verificar en la fuente oficial y la lista de documentos que entrega al egresar.

El uso del título: Si lo vas a presentar ante un organismo público o un concurso, revisá antes el trámite. El portal oficial argentina.gob.ar explica la convalidación, para países con convenio, y la revalidación ante una universidad nacional, para los que no lo tienen. El resultado depende de cada caso, así que conviene averiguarlo antes de empezar.

Un ejercicio para esta semana

Anotá las tres últimas decisiones que tomaste en tu puesto nuevo y en cuáles te sentiste a ciegas. Si las tres tienen que ver con dinero, empezá por un curso de finanzas. Si se mezclan números, personas y estrategia, es probable que te convenga una formación que arme el conjunto.