El programa Primeros Latidos avanza en Corrientes con capacitaciones en centros de salud

El Gobierno de Corrientes avanza con la implementación del programa Primeros Latidos, una iniciativa que brinda acompañamiento integral a embarazadas sin obra social y a sus hijos recién nacidos, desde el primer control prenatal hasta los seis meses de vida.

El plan, lanzado por el gobernador Juan Pablo Valdés, combina asistencia médica, seguimiento digital y una tarjeta mensual de $100.000 destinada a la compra de alimentos de primera necesidad, leche, pañales y medicamentos recetados.

En ese marco, se desarrollan encuentros entre autoridades sanitarias y referentes de centros de salud provinciales y municipales para coordinar la puesta en marcha del programa y fortalecer los controles durante el embarazo y los primeros meses de vida.

En Capital, la reunión se realizó en la Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública y fue encabezada por el ministro Emilio Lanari Zubiaur. Durante el encuentro, se remarcó la importancia de los controles prenatales y el rol de los equipos sanitarios para garantizar el seguimiento de las madres y los bebés.

También participaron subsecretarios y referentes de los CAPS y SAPS. Desde el programa SUMAR+ explicaron cómo se realiza la carga de datos, mientras que se brindaron precisiones sobre el funcionamiento de SegEm, una plataforma digital desarrollada por el Instituto de Modernización e Innovación (IMI).

Esta herramienta permite unificar las bases de datos de los centros de atención primaria provinciales y municipales para realizar un seguimiento integral de las embarazadas y los niños por nacer.

La capacitación también se desarrolló de manera virtual y continuó este miércoles de forma presencial en el Hospital Regional Prof. Dr. Camilo Muniagurria de Goya.

Entregaron equipamiento en el Hospital de Goya

Durante su visita al centro de salud, el ministro Emilio Lanari Zubiaur entregó cunas, incubadoras y un autoanalizador. Parte de las incubadoras fueron gestionadas a través del programa SUMAR+.

La entrega se enmarca en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, SUMAR+ y la Unidad Ejecutora Provincial.

Lanari Zubiaur destacó la respuesta del Gobierno a las necesidades del hospital y señaló la importancia de la responsabilidad compartida: por un lado, las madres deben cumplir con los controles médicos y, por otro, los profesionales sanitarios deben garantizar la carga de información en el sistema SegEm.

Desde el hospital y la Municipalidad de Goya valoraron la incorporación de los nuevos recursos y el alcance del programa para fortalecer la atención materno-infantil.