Así avanzan las obras en la Autovía del Mercosur en Corrientes

La Autovía del Mercosur inició una nueva etapa de trabajos sobre la Ruta Nacional 14 a la altura de Monte Caseros, con movimientos de suelo, excavaciones y fresado de la calzada. La obra busca recuperar una conexión estratégica para la circulación regional entre Corrientes y países limitrofes como Uruguay.

Recuperación del distribuidor

La recuperación integral del distribuidor de Cuatro Bocas, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, Corrientes, continúa avanzando con una serie de trabajos que forman parte de un proyecto de largo plazo. La infraestructura permaneció cerrada durante años debido a fallas en su construcción original.

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Según informó Autovía del Mercosur, actualmente se realizan movimientos de suelo, excavaciones, retiro de materiales y fresado de la calzada, tareas correspondientes a la primera etapa de intervención.

La obra está contemplada entre los trabajos obligatorios establecidos en el pliego licitatorio del Tramo Oriental y apunta a recuperar las condiciones de funcionamiento del distribuidor.

Se trata de una intervención estratégica para mejorar la conectividad regional y las condiciones de circulación sobre la Ruta Nacional 14, una de las principales vías de comunicación del nordeste argentino.

Con información de Uruguyenses Digital.