Los Tekis, Lauta y Los Príncipes de Misiones: la grilla de la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta del Mate y la Amistad tendrá por primera vez carácter nacional y celebrará esta nueva etapa los próximos viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el predio de la Liga Virasoreña de Fútbol, en Gobernador Virasoro, Corrientes. Lauta, Los Príncipes de Misiones, Los Tekis, Los de Imaguaré y Amboé serán parte de la programación musical.

Lauta, El Mago y la Nueva, El Bocha Sheridan

La celebración, que anteriormente tenía alcance provincial, da un nuevo paso en su trayectoria con el reconocimiento nacional. La propuesta reunirá música, cultura y tradiciones, con dos jornadas de espectáculos y actividades para compartir en comunidad.

La programación del festival

La grilla artística comenzará el viernes 27 con las presentaciones de Lauta, Los Príncipes de Misiones, El Mago y la Nueva, Tupa, DJ Dasty y DJ Lokura Mix. Durante esa noche también se realizará la elección de la Reina Nacional del Mate y la Amistad.

El sábado 28 será el turno de Los Tekis, uno de los números centrales de la programación. También subirán al escenario Los de Imaguaré, El Bocha Sheridan, La Pachanban, Dalvín Cabral y su grupo Py’a Guazú, Che Trío Porá y Amboé.

El grupo Tupa

Esta primera edición nacional representa un reconocimiento al recorrido de una celebración que nació del compromiso de sus pioneros y que continúa creciendo como parte de la identidad de Gobernador Virasoro.