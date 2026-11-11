Una pista de 350 metros y capacidad para 7.000: así será el nuevo sambódromo de Santo Tomé

La construcción del nuevo sambódromo de Santo Tomé ya está en marcha. Hace pocos días comenzaron los primeros trabajos de movimiento de suelo en el predio ubicado en Chacra 144, sobre la Ruta Provincial 121, a pocos metros del Centro Unificado de Frontera y del puente internacional que conecta con San Borja, Brasil. El proyecto contempla una pista de desfile de 350 metros, iluminación, tribunas y capacidad para recibir hasta 7.000 espectadores por noche.

La primera etapa contempla el relleno y la nivelación del terreno, para lo cual ya ingresaron más de 160 camiones de ripio. El primer vehículo llegó la semana pasada y marcó el inicio formal de las tareas en el lugar, situado entre la planta de asfalto y el puente internacional.

Se trata de una obra provincial que cuenta con la colaboración de Vialidad, organismo que aportó maquinaria y personal para ejecutar los primeros trabajos. Esta intervención resulta necesaria debido a que el predio es bajo e inundable, aunque actualmente puede ser utilizado gracias al plan hidráulico que el Municipio desarrolla desde hace varios años.

Las etapas que siguen

Una vez finalizado el acondicionamiento del suelo, está prevista la construcción de una cinta asfáltica de aproximadamente 350 metros, que funcionará como pista de desfile. En etapas posteriores se incorporarán la iluminación, las tribunas y el cerramiento perimetral.

Según las proyecciones, el nuevo espacio tendrá capacidad para recibir entre 5.000 y 7.000 personas por noche únicamente en el sector destinado al público. La capacidad definitiva se establecerá una vez que estén terminadas las tribunas y los distintos sectores del predio.