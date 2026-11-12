Saneamiento ambiental: cinco municipios de Corrientes incorporaron nuevos Puntos Verdes

El Gobierno de Corrientes concretó la entrega de cinco Puntos Verdes pertenecientes a la Red Provincial en las localidades de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Gobernador Virasoro y Santo Tomé.

La medida constituye la primera etapa de un programa territorial orientado a optimizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el interior provincial.

Las nuevas estructuras fueron entregadas de manera articulada a cada administración comunal para dotar a las ciudades de mayor capacidad operativa en materia de saneamiento ambiental.

Separación en origen y economía circular

Con la incorporación de estos contenedores especializados, los municipios beneficiados podrán mejorar los esquemas de disposición final, impulsar la separación de desechos en origen y potenciar la recuperación de materiales reciclables.

Desde la administración provincial señalaron que el despliegue forma parte de una estrategia integral destinada a consolidar sistemas de tratamiento más eficientes y sostenibles, reduciendo el impacto ambiental y sanitario de los residuos, al tiempo que se generan nuevas oportunidades de aprovechamiento productivo mediante la economía circular.

Asimismo, destacaron que la articulación permanente entre la Provincia y los gobiernos locales resulta el eje central para transformar el tratamiento de desechos en todo el territorio correntino.