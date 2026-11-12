Corrientes: aumenta un 100% el costo del DNI y un pasaporte puede valer $260.000

El costo de tramitar el DNI y el pasaporte aumentará en Argentina a partir del sábado 21 de noviembre, luego de que el Gobierno nacional aprobara un nuevo cuadro tarifario para los documentos. El Documento Nacional de Identidad (DNI) aumentó un 100%, puede costar de $20.000 a $52.000 y el pasaporte un 30%, varía desde los $130.000 a los $260.000.

La actualización alcanza a las gestiones comunes y exprés, además de los trámites para extranjeros y otros servicios.

En Corrientes, el director del Registro Provincial de las Personas, Pablo Cano, confirmó los nuevos valores. El DNI común pasará de $10.000 a $20.000, lo que representa un incremento del 100%, mientras que la modalidad exprés subirá de $26.000 a $52.000. El único trámite que continuará siendo gratuito será el DNI para recién nacidos.

En cuanto a los pasaportes, el trámite común tendrá un aumento del 30% y pasará de $100.000 a $130.000. Por su parte, la modalidad exprés costará $260.000, frente a los $200.000 que se abonaban anteriormente.

Según los fundamentos de la disposición oficial, la actualización busca establecer un mecanismo de revisión periódica de los aranceles para sostener la modernización tecnológica, el diseño y los estándares de seguridad de los documentos de viaje.

Demoras en las entregas

Por otra parte, Cano indicó que actualmente los plazos de entrega se mantienen entre 15 y 20 días, pero advirtió que podrían extenderse durante diciembre y enero por el aumento de la demanda ante la llegada de las vacaciones. "Por eso le decimos a la gente que tome precauciones y cuanto antes regularice su documentación de viaje, mejor", recomendó.