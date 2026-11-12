Altura del Paraná: cuánto podría bajar el río en Corrientes hasta fin de noviembre

El río Paraná podría experimentar una bajante leve durante las próximas dos semanas en Corrientes, aunque los niveles continuarían elevados en distintos puntos de la provincia. Según los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA), se espera que el descenso sea gradual y que las alturas del río se mantengan cerca de los registros actuales.

En la ciudad de Corrientes, el Paraná se encuentra en 6,76 metros. Con esta altura ya salió del nivel de evacuación (7 metros), aunque permanece por encima del nivel de alerta. De acuerdo con las proyecciones del INA, para el 17 de noviembre podría alcanzar los 6,60 metros como máximo, mientras que para el 24 de noviembre se espera que ronde entre los 5,40 y los 6,14 metros.

En Goya, en tanto, el río se encuentra en 5.88 metros, todavía por encima del nivel de evacuación (5,70 metros). Para el 17 de noviembre se espera que llegue a los 5,81 metros y para el 24 de noviembre a los 5,64 metros.

Niveles en distintas localidades

Por otra parte, los datos de la Prefectura Naval Argentina muestran que en Itatí el río está en 7.06 metros, por debajo del nivel de evacuación (7,50 metros), pero por encima de la alerta (6.80 metros). En Paso de la Patria se encuentra en 6.92 metros, en alerta y creciente. En Esquina, uno de los últimos sectores donde el río registró un crecimiento pronunciado, alcanza los 5.53 metros y permanece por encima del nivel de evacuación, establecido en 5.40 metros.

En una actualización correspondiente a este jueves 12 de noviembre, la observadora meteorológica Ayelén Montserrat Núñez informó respecto de los aportes de agua, en Yacyretá la afluencia ronda los 28.000 m³/s y bajaría a entre 27.500 y 26.000 m³/s en los próximos días.

En Ituzaingó, el río quedaría entre 3,5 y 3,4 metros hasta el jueves 12 y bajaría a 3,3–3,2 metros el viernes 13, por debajo del nivel de alerta. Además, entre el 2 y el 8 de noviembre llovió más de 135 mm en la zona del embalse y en Ituzaingó. Para el período del 11 al 13 de noviembre se esperan lluvias débiles en su cuenca, de 5 a 10 mm en promedio.

En cuanto a Itaipú, en el Puente de la Amistad el río bajó a 113,86 metros y seguiría descendiendo, a entre 111,86 y 112,75 metros el 12 de noviembre, todavía en "primeras inundaciones". El INA prevé que la descarga de Itaipú y el caudal en Guairá sigan oscilando o en descenso gradual.