El Gobierno provincial y el Banco de Corrientes presentaron líneas de alivio financiero para familias y empresas

El Gobierno provincial, a través del Banco de Corrientes, puso en marcha dos líneas de asistencia financiera. El objetivo es aliviar la situación económica de familias, comercios, empresas, pymes y productores. Habrá herramientas puntuales para afrontar cada situación.

El anuncio lo dio ayer el gobernador Juan Pablo Valdés, pero los detalles se dieron a conocer este viernes por la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri. Ocurrió en la misma conferencia donde el ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, explicó los aumentos salariales.

Corrientes Sostiene Ampliada

Según explicó Sprovieri, la línea Corrientes Sostiene Ampliada es un compromiso histórico con la provincia: destina 160.000 millones de pesos al alivio financiero y alcanzará a más de 110.000 correntinos y empresas.

El eje central es que las familias que están al día pueden cuotificar el resumen de su tarjeta. Esto permite pasar saldos de entre 50.000 y 10 millones de pesos a 6, 12 o 18 cuotas fijas, con una tasa especial 30 puntos más baja.

El trámite es telefónico, a través del Contact Center del BanCo (0800 444 0160) o del Centro de Servicios de Visa (011 4379-3419). Y la atención es de lunes a viernes de 9 a 21, entre el 1 y el 16 de diciembre.

Por otro lado, las familias con atrasos, y que cobren su sueldo en el Banco de Corrientes, pueden regularizar préstamos personales, tarjetas y otros saldos con un plazo de hasta 72 meses y una tasa especial del 35% hasta el 31 de diciembre.

Alternativas para empresas y PyMEs

En cuanto a las empresas, la línea permite reacomodar los vencimientos de tarjetas corporativas y acuerdos en cuenta corriente. Esto tendrá un plazo ampliado de 36 a 72 meses; 6 meses de gracia para el pago de capital; y tasa especial.

También se detalló que PyMEs o empresas con deudas atrasadas pueden acceder además a una reestructuración personalizada, con hasta 72 meses de plazo y tasa especial. En ambos casos, deben contactar a su oficial de cuentas antes del 31 de diciembre.

Créditos por emergencia climática

Otra de las novedades anunciadas durante la conferencia, es la línea de Emergencia Climática, que está orientada a dar una respuesta a las familias, comercios y productores afectados por el fenómeno El Niño. Cuenta con un fondo de 20.000 millones de pesos y ofrece una tasa fija del 20%, con el subsidio provincial incluido, un plazo de hasta 36 meses y 12 meses de gracia para el pago de capital.

Para acceder a los créditos de hasta 10 millones de pesos, las familias deberán presentar el certificado de daños emitido por la Policía de Corrientes.

Por su parte, los comercios, productores, monotributistas y empresas podrán solicitar hasta 30 millones de pesos con el certificado de emergencia.

"Se necesitan respuestas concretas, decisiones, responsables y fundamentalmente que estemos del lado de nuestra gente”, dijo Sprovieri. Luego, resaltó que desde la entidad “no solo tenemos el rol de instrumentar decisiones financieras, sino también fundamentalmente dar respuestas a todos los correntinos”.