Tiene energía solar y mide seis variables: la nueva estación meteorológica de Corrientes

Una nueva estación meteorológica automática comenzó a funcionar esta semana y a transmitir información en tiempo real en la localidad correntina de La Cruz. La incorporación del equipo busca fortalecer la red de monitoreo climático de la provincia y mejorar las herramientas disponibles para la prevención de fenómenos naturales y el seguimiento de las condiciones del tiempo.

Qué variables registra

Según informó la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes, la estación está equipada con instrumentos de última generación que permiten registrar distintas variables meteorológicas. Entre ellas se encuentran la velocidad y dirección del viento, la temperatura ambiente, la humedad relativa del aire, las precipitaciones y la presión atmosférica.

Uno de los aspectos destacados de la instalación es que funciona de manera completamente autónoma y utiliza energía solar para su alimentación. Esto permite mantener un monitoreo continuo y transmitir información sin depender de una conexión permanente a la red eléctrica convencional.

Prevención de incendios y apoyo al campo

Los datos que genere tendrán una utilidad especial para la prevención de incendios forestales. La información meteorológica permitirá mejorar la precisión de los índices de riesgo de fuego, a partir del seguimiento de variables como la temperatura, la humedad y las condiciones del viento.

Además, el registro actualizado de las precipitaciones será una herramienta importante para los productores de la zona, que podrán contar con información más precisa sobre las condiciones climáticas y su impacto en las actividades agropecuarias.

La puesta en funcionamiento de esta estación también permitirá fortalecer el seguimiento meteorológico y las predicciones para el noreste de Corrientes. De esta manera, los registros obtenidos en La Cruz se sumarán a la información disponible para conocer con mayor detalle el comportamiento del clima en la región.

La incorporación de tecnología apunta a mejorar la disponibilidad de datos para la toma de decisiones, tanto en el sector productivo como en las tareas de prevención. Con esta nueva instalación, Corrientes amplía su red de monitoreo y suma herramientas para anticiparse a posibles escenarios climáticos adversos.