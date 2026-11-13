Una ciudad correntina se quedó sin playas habilitadas por la crecida del río Uruguay

Ante la nueva onda de crecida del río Uruguay en Santo Tomé, la Prefectura Naval Argentina emitió un comunicado para alertar a vecinos y navegantes sobre los riesgos de utilizar las zonas costeras como espacios recreativos. Según informó la fuerza, los sectores de la ribera no cuentan con autorización municipal para funcionar como balnearios.

Sectores no habilitados para bañarse

Entre los lugares señalizados con carteles de prohibido bañarse se encuentran el paseo La Islita, el Camping Municipal Tabatinga y Piñeral, además de Puerto Torres y sus zonas cercanas. Por este motivo, recomendó no ingresar al agua y respetar las indicaciones preventivas.

La advertencia también está relacionada con el escenario hidrológico de la región. De acuerdo con el informe, los ríos del litoral registran un repunte de caudal ante la crecida, una situación que puede modificar las condiciones de las costas y generar riesgos para quienes se acerquen al agua.

En cuanto a las actividades náuticas, Prefectura pidió consultar los pronósticos antes de salir a navegar, prestar atención a la fuerza de la corriente y a la presencia de objetos flotantes o semisumergidos. Recordó la importancia de utilizar siempre el chaleco salvavidas, revisar las embarcaciones y contar con todos los elementos de seguridad reglamentarios.

Medidas para quienes viven cerca del río

Por otra parte, el organismo difundió una serie de recomendaciones para quienes viven cerca del río. Entre ellas, seguir los avisos oficiales sobre la evolución del nivel del agua, mantener documentos y medicamentos en lugares elevados, identificar posibles rutas de evacuación y tener disponibles los teléfonos de emergencia.

Además, pidió evitar acercarse a barrancas y orillas inestables, no atravesar sectores inundados a pie ni en vehículos y mantener a los niños alejados de las zonas anegadas. También advirtió sobre el peligro de entrar en contacto con cables eléctricos o conexiones que hayan sido alcanzados por el agua.

Finalmente, la Prefectura recomendó consultar información de organismos oficiales como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Agencia Federal de Emergencias. Para situaciones de emergencia náutica, recordó que se encuentran disponibles el Canal 16 (156,800 MHz), con escucha permanente, y la línea telefónica 106.