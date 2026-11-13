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LOTERÍA

Poceada Correntina: dos apostadores ganaron más de $66 millones cada uno

Uno de los afortunados es de capital y el otro de Sauce. 

Por El Litoral

Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 08:01

Dos apostadores ganaron $66.323.475 cada uno en el último sorteo de la Poceada Correntina. Los premios de ayer fueron para boletos vendidos en agencias de la capital provincial y Sauce.

Según informó la Lotería, una de las jugadas ganadoras se registró en la agencia N° 208 de Corrientes capital. La otra se vendió en Sauce, en la agencia N° 272.

Modalidades

Desde Lotería Correntina destacaron los nuevos logros y recordaron que también es posible participar de manera digital, asociándose a una agencia oficial y cargando crédito mediante QR.

 

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