De las aulas a la pista: 22 escuelas técnicas correntinas competirán con autos eléctricos

Un total de 22 escuelas técnicas de Corrientes competirán con sus propios vehículos eléctricos en una nueva edición de Tecnicar 2026. El encuentro se realizará el lunes 16 y martes 17 de noviembre en la Costanera Sur de la capital provincial, con dos jornadas de pruebas y carreras sobre un circuito de 800 metros.

La propuesta es organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, y está destinada a estudiantes y docentes de escuelas secundarias de la modalidad Técnico Profesional.

Cada establecimiento participará con un automóvil eléctrico alimentado por baterías, diseñado y construido por sus propios equipos. En total, serán 154 participantes, integrados por cinco alumnos y dos docentes de cada institución, además de otros 50 integrantes del equipo técnico.

Los vehículos recorrerán un circuito de 800 metros sobre la Costanera Sur, desde La Madrid hasta Necochea. Durante las dos jornadas habrá pruebas libres, instancias de clasificación y carreras diferenciadas para pilotos masculinos y femeninos.

Tecnicar forma parte de la categoría ECO HUB, que reúne propuestas vinculadas con la innovación, la ingeniería y la sustentabilidad. El objetivo es que los estudiantes incorporen conocimientos sobre electromovilidad, cuidado ambiental y trabajo colaborativo a través de experiencias prácticas.

Además, la iniciativa busca fortalecer la formación técnica mediante la aplicación de principios de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (Steam), junto con el trabajo interdisciplinario y la equidad de género.

Cómo será el cronograma

La actividad comenzará el lunes 16 de noviembre a las 16.30 con las pruebas libres. A las 18.30 se realizará el acto de apertura y, desde las 19 hasta las 21, tendrán lugar las picadas.

El martes 17, la competencia continuará desde las 8.45 con las clasificaciones masculinas, mientras que de 10.30 a 12 será el turno de las femeninas.

Por la tarde se desarrollarán las carreras: la primera, correspondiente a pilotos masculinos, será de 18.15 a 18.45; mientras que la segunda, con pilotos femeninas, tendrá lugar de 20.30 a 21.15.

Finalmente, a las 21.30 se realizará la premiación y el cierre de Tecnicar 2026.