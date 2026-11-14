La correntina que representó al país e hizo historia con una medalla de oro en matemática

Tiene 16 años, vive en Empedrado y encontró en los problemas matemáticos mucho más que números y fórmulas. Josefina Azula se convirtió en una de las jóvenes promesas de la matemática argentina al conquistar la medalla de oro en la Olimpiada Panamericana Femenina de Matemática (Pagmo) en Colombia a fines de octubre y representar a la Argentina en el escenario internacional.

La estudiante cursa quinto año en la Escuela Normal Dr. Fernando Piragine Niveyro de Empedrado. Su recorrido en las competencias comenzó en 2023, cuando se incorporó a las Olimpiadas Matemáticas y descubrió una manera diferente de acercarse a una materia que siempre le había interesado.

"Siempre me gustaron, pero mi verdadera pasión nació en 2023 cuando empecé con las olimpiadas y descubrí una forma distinta de pensar la materia, explorando soluciones propias", contó Josefina a El Litoral.

Ese mismo año consiguió llegar a su primera instancia nacional, realizada en Córdoba. Fue el comienzo de un camino que la llevaría a competir con estudiantes de distintos puntos del país y a acercarse, cada vez más, a las selecciones internacionales.

Su desempeño fue sostenido. Clasificó consecutivamente a las competencias nacionales y consiguió dos menciones. También se destacó en la Olimpiada Matemática del Nordeste Argentino (NEA), ya que en 2024 obtuvo el primer puesto de su nivel, en 2025 alcanzó el tercer lugar y este año volvió a consagrarse en la primera posición.

El salto a las competencias internacionales

Pero el desafío no terminaba en las competencias nacionales. Su rendimiento le permitió ingresar en los procesos selectivos para integrar los equipos argentinos que participan en torneos internacionales.

En 2024 quedó como suplente para la Pagmo, una experiencia que le permitió empezar a imaginar la posibilidad de representar al país. Un año después consiguió un lugar como titular y viajó a Fortaleza, Brasil, donde obtuvo una medalla de plata.

En 2026 llegó una nueva oportunidad internacional. A finales de octubre, Josefina integró nuevamente la delegación argentina que participó en la Pagmo, esta vez en Bucaramanga, Colombia. Allí alcanzó la medalla de oro y consiguió uno de los resultados más importantes de su trayectoria.

"Fue una emoción enorme y difícil de poner en palabras, porque detrás de esa medalla hay muchísimo esfuerzo, horas de estudio, nervios y momentos en los que las cosas no salen como una espera", expresó a este medio sobre lo que sintió al conocer el resultado.

Y agregó: "Cuando confirmé el oro sentí mucha felicidad y orgullo por todo el camino recorrido, pero sobre todo por haber conseguido este resultado representando a Argentina".

La competencia le permitió compartir experiencias con jóvenes de otros países que tienen la misma pasión.

"El mayor desafío fue enfrentarme a problemas que exigían mucha creatividad: en las olimpiadas no alcanza con saber una fórmula, hay que encontrar una idea original para resolver algo que nunca antes viste", explicó.

Cómo se entrena para competir

Detrás de los resultados hay una preparación constante. Josefina explicó que el entrenamiento consiste principalmente en resolver problemas, analizar los errores y construir herramientas que permitan encontrar soluciones ante nuevos desafíos.

Un profesor le dejó una comparación que todavía utiliza para explicar cómo se prepara: es como armar una "caja de herramientas" con ideas que después puede usar o combinar según el problema que tenga enfrente. Las horas de estudio varían de acuerdo con la cercanía de los torneos y las exigencias escolares.

En ese recorrido, destacó especialmente el acompañamiento de su familia, la escuela, sus profesores y amigos, además de su entrenador, Leopoldo Dos Santos, quien la prepara para las competencias.

El orgullo de representar a Empedrado

Representar a la Argentina tiene un significado especial para ella por sus raíces. "Representar a Corrientes y a Empedrado tiene un plus muy especial, es mi lugar, donde empezó todo", contó. Y remarcó que le produce felicidad llevar el nombre de su ciudad a otros países y demostrar que desde una localidad pequeña también se pueden alcanzar grandes objetivos.

Su regreso a Empedrado tuvo además un momento inesperado, con una caravana y una distinción de su comunidad para celebrar el logro internacional.

"Una cosa es competir y volver, y otra muy distinta es encontrarte con tanta gente que se alegra por vos y valora tu esfuerzo. La caravana fue una sorpresa hermosa y esta distinción significa muchísimo; estoy profundamente agradecida con toda mi comunidad por tomarse el tiempo de celebrar conmigo", agregó.

Los desafíos que vienen

Fuera de las competencias, Josefina también disfruta de la lectura, especialmente de las novelas, el baile, la pintura, el dibujo y de compartir tiempo con sus amigos. Actividades que forman parte de su vida más allá de las horas dedicadas a la matemática.

Sin embargo, su calendario todavía tiene desafíos importantes. Este domingo viaja a Córdoba para participar de una nueva instancia nacional de las Olimpiadas Matemáticas, donde buscará conseguir un buen resultado que le permita volver a participar de los selectivos internacionales durante el próximo año.

Su mirada está puesta en seguir creciendo y alcanzar nuevas metas. "No me pongo límites; quiero seguir aprendiendo y disfrutando de este camino", afirmó.

Con apenas 16 años, Josefina ya consiguió una medalla de oro internacional, representó a la Argentina en dos ediciones de la Pagmo y llevó el nombre de Empedrado a lo más alto de la matemática panamericana.