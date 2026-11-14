Éxitos en el Congreso y Cosquín

Los Corochiré" (que significa "los zorzales" en guaraní) fue un recordado conjunto de música del litoral fundado en la provincia de Corrientes a finales de la década de 1.950 cuando afloró en el país el folclore y Cosquín comenzaba a ser un sueño. Entre quienes anhelaban triunfar sobresalía el ímpetu de quien escribe este artículo, Juan Carlos Raffo. Esta agrupación dejó una huella profunda en la historia del chamamé moderno y la música litoraleña por haber sido el semillero de grandes talentos.



* Integrantes históricos: El conjunto estuvo conformado en sus inicios por figuras notables de la cultura correntina como Juan Carlos "Pola" Raffo, Miguel Ángel Pedrozo (llegó a ser Comandante de Gendarmería, Asdrubal "Kutú" Regúnaga, Edgardo Azeves y Héctor "Pirincho" Castro.



* Mateo Villalba: En el año 1967, el consagrado guitarrista y compositor curuzucuateño Mateo Villalba ingresó formalmente a "Los Corochiré". Su paso por este grupo fue un escalón fundamental antes de incorporarse al mítico Cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel en 1969.



* Trascendencia: Además de animar peñas y festivales regionales, el conjunto logró reconocimiento a nivel nacional, llegando a presentarse en Buenos Aires en emisoras históricas como LR3 Radio Belgrano. Fueron aplaudidos por Antonio Carrizo en la Vida y el Canto, por Héctor Larrea en su programa Rapidísimo” y por Pipo Mancera en Canal 13 “Sábados Circulares”. La Curiosidad era ¿Porque Corochiré?:



Porque era el canto de un pájaro hermoso, al igual que “Los Chalchaleros” que significan Los Zorzales. Y por qué te dicen “Pola” y ahí me brotó el recuerdo de mi más profunda niñez: Es un apodo, o sobre nombre que tengo en mi cuerpito desde (los 4 años). Yo vivía a media cuadra de un gran Asilo de Ancianos, que en su patio trasero lleno de árboles, plantas y flores, vivía una señora que se llamaba “Pola” y todo el barrio y el pueblo de Curuzú me llamaba “Pola”. Hasta hoy (2026) recuerdo su rostro y la semblanza de mi sobrenombre de “Pola”. . Cuenta mi prima hermana, María Celina Balbastro esposa y viuda del General Ingeniero Oscar Ángel Bianchi, que un día comprobó estando en mi casa de Curuzú, que la cosa era así: “Nos sentábamos, mi papá Agustin Bernardo Raffo, mi mamá May Balbastro de Raffo y mis hermanos Agustín Eduardo (Ito), María Elvira y yo, y que cuando transcurría nuestro almuerzo, “Yo me levantaba, me iba a la cocina y en una pequeña ollita, le llevaba a esa (“doña” Pola) una porción de lo que comíamos todos, y doña Pola almorzaba. Cuando volvía los chicos de mi edad ya sabían que la veía a Pola y todos a coro, me cargaban aplaudiendo y en vos alta decían: “Allí viene el novio de Pola, etc. etc. Ese apodo o “sobre nombre” lo llevo orgulloso hasta hoy y mucho más cuando me enteré la razón de mis idas al Asilo.” Yo la seguí viendo por muchos años a doña Pola, y a mí en Mendoza Carlos Balter y Gustavo Gutierres me llamaban así, al igual que María Cristina Guzmán en Jujuy, etc. y casi todos en Curuzú, igualmente en Buenos Aires y ciudad CABA, terminaron llamándome Pola. Ni que decir como lo popularizó Antonio Tarragó Ros, con quien fuimos amigos desde los 4 o 5 años en Curuzú Cuatiá.







En la Quinta de Olivos con Juan Carlos Onganía – asado y chamamé



El Mismo general Juan Carlos Onganía, que siendo Teniente Coronel (a los 40 años) en el año 1950 y Comandante de la 3ª Brigada con asiento en Curuzú Cuatiá y su residencia frente a mi casa: “tomábamos mate yo con 8 años y él me llamaba “Pola”. Desde ya que cuando visitamos Los Corochiré la ciudad de Buenos Aires en 1967, siendo Presidente de la Nación Juan Carlos Onganía, con el Secretario General de la Casa Rosada Coronel Díaz Colodrero, organizó en la Quinta de Olivos un asado –fuimos con guitarras y cantamos todo nuestro repertorio. No faltaba “El Pola” con el que fui llamado por el anfitrión como por los amigos de siempre.



Festival de Santo Tomé Julio Marbis presentó el Festival de Santo Tomé, y fue nuestro trampolín para viajar a Cosquín, con cuya fama viajamos a Buenos Aires, subiendo en nuestro primer Avión de Aerolíneas Argentina.