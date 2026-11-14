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Rescataron una iguana que apareció en pleno centro de Corrientes

El animal fue encontrado en calle La Rioja al 1052.

 

Por El Litoral

Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 09:51

Los Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron este sábado que rescataron una iguana que apareció en plena vía pública, en el centro de la capital correntina.

El hecho ocurrió el viernes, en inmediaciones de calle La Rioja al 1052, cuando un vecino advirtió la presencia del reptil y dio aviso a la asociación de bomberos.

Tras recibir el llamado, el personal de guardia se dirigió hasta el lugar y realizó el operativo para retirar al animal de la zona urbana.

Una vez concretado el rescate, la iguana fue liberada en su hábitat natural.

 

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