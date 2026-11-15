Advertencia de una nueva crecida del río Paraná en noviembre

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) advirtió que el río Paraná mantendrá en noviembre caudales superiores a los habituales y alertó sobre la posibilidad de nuevos episodios de aguas altas durante el verano. Asimismo, informó que octubre registró el mayor caudal medio para ese mes desde el inicio de la serie estadística, en 1971.

El seguimiento hidrológico de la represa mostró que los aportes de agua estuvieron por encima de los valores históricos durante los últimos dos meses. Mientras que en septiembre el caudal superó en un 37% el promedio, en octubre el excedente llegó al 106%.

Durante octubre, el caudal afluente medio mensual a Yacyretá alcanzó los 14.400 metros cúbicos por segundo. En este marco, indicaron que se trató de la marca más elevada para ese mes desde que comenzaron los registros de la entidad.

Para el viernes 13 de noviembre, el ingreso de agua a la central se estimó en unos 24.700 metros cúbicos por segundo. Incluso, las proyecciones para los días posteriores contemplaban valores de entre 24.500 y 20.500 metros cúbicos por segundo.

La EBY anticipó que noviembre podría sostener una dinámica similar a la observada en septiembre y octubre. En consecuencia, los niveles del río Paraná aguas abajo de la represa seguirían la evolución de los caudales que ingresan al embalse.

De acuerdo con el informe publicado por Corrientes Hoy, no se esperaban precipitaciones con incidencia hidrológica en la cuenca entre el viernes 13 y el martes 17 de noviembre.

En Puerto Ituzaingó, Corrientes, el nivel del río estaba previsto entre 3,2 y 2,4 metros. La medición de las 11 del viernes fue de 3,18 metros, por debajo de la marca de alerta, fijada en 3,50 metros, y del nivel de evacuación, ubicado en 4 metros.

En el Puerto de Ayolas, Paraguay, el río se ubicaba entre 4,8 y 4,6 metros. Desde el sábado 14, la previsión contemplaba un descenso gradual hasta una franja de entre 4,3 y 3,8 metros, por debajo de los niveles de alerta e inundabilidad.

Más allá de la evolución inmediata, la entidad advirtió que los índices climáticos y las estimaciones de organismos especializados señalan una alta probabilidad de nuevos eventos de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Por esto, informaron que mantendrá el monitoreo de los caudales y de las condiciones en la cuenca, y que actualizará sus pronósticos si se modifican las condiciones del Paraná.

Más de 4.500 personas fueron afectadas por la crecida en el Litoral

La crecida del río Paraná mantiene una situación de alerta en distintas provincias del Litoral. Según el último relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), al menos 4.547 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron por el avance del agua, con Chaco y Corrientes como las jurisdicciones con mayor cantidad de damnificados.

Recientemente, en la ciudad de Santa Fe, el nivel del río llegó a 5,67 metros y quedó a solo tres centímetros de la cota de evacuación, establecida en 5,70 metros. La marca ya había superado el nivel de alerta, fijado en 5,30 metros, por lo que se reforzaron las medidas preventivas en barrios bajos y sectores expuestos a anegamientos.

Mientras que Chaco registraba 2.242 personas afectadas, Corrientes acumulaba otras 2.005. En esta última provincia, la capital provincial contabilizaba cerca de 690 vecinos con viviendas anegadas. Además, en Itatí, Paso de la Patria e Isla Apipé también informaron familias perjudicadas por la creciente.

Por otro lado, diez localidades de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos ya superaron sus cotas de evacuación. Entre ellas se encuentran Barranqueras e Isla del Cerrito; Goya y Esquina; Reconquista y San Javier; y La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

Aunque el Instituto Nacional del Agua (INA) anticipó un posible descenso gradual en los tramos superiores de la cuenca durante los próximos días, las autoridades mantienen el monitoreo debido a que el impacto de la crecida puede trasladarse aguas abajo.

Infobae