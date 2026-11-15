Lluvias y máximas de 34°C: así estará el tiempo esta semana en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que la provincia de Corrientes tendrá una semana calurosa, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34°C y probabilidades de lluvias y tormentas a partir del martes.

De acuerdo con el pronóstico, este lunes 16 se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 34°C, mientras que la mínima será de 21°C. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Para el martes 17 se prevén tormentas, principalmente durante la mañana, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%. La temperatura oscilará entre los 22°C y los 31°C. Durante la noche, las chances de precipitaciones bajarán al 10-40%.

El miércoles 18 tendrá condiciones variables, con una mínima de 21°C y una máxima de 31°C. La mañana se presentará con baja probabilidad de lluvias, mientras que hacia la noche podrían registrarse nuevas tormentas.

Cómo seguirá el tiempo hasta el viernes

El jueves 19 se espera una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 32°C. Durante la mañana habrá probabilidades de lluvias y tormentas aisladas, pero las condiciones mejorarían hacia la noche, cuando la posibilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10%.

Por último, el viernes 20 continuará el calor, con temperaturas que irán de los 21°C a los 31°C. Se prevén tormentas durante la mañana y la noche, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.

De esta manera, la semana estará marcada por las altas temperaturas y la inestabilidad, con varios períodos de lluvias y tormentas previstos para Corrientes Capital.