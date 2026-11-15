Superniño: Corrientes es la segunda provincia con más personas afectadas

Las inundaciones continúan afectando a distintas localidades del Litoral argentino, donde diez ciudades mantienen sus ríos por encima de los niveles de evacuación. El escenario se da en medio del fenómeno climático conocido como Superniño, que mantiene en alerta a las poblaciones cercanas a las principales cuencas de la región.

Según el relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), 4.547 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron como consecuencia de la crecida. La mayor parte de los afectados se concentra en las provincias de Corrientes y Chaco, aunque también hay familias damnificadas en Entre Ríos y Santa Fe.

Entre las localidades que superan las marcas de evacuación se encuentran Barranqueras, Goya y Esquina, en Corrientes; Reconquista y San Javier, en Santa Fe; y La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante, en Entre Ríos. También figura Isla del Cerrito, en Chaco, ubicada en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná.

Corrientes, entre las provincias más afectadas

La situación provincial continúa siendo compleja, especialmente en las localidades ribereñas. De acuerdo con los datos de la AFE, Itatí registra 518 personas afectadas, mientras que en Paso de la Patria hay 228 y en Isla Apipé, 211.

En la ciudad de Corrientes, el nivel del río Paraná descendió y pasó de la etapa de evacuación a la de alerta. Sin embargo, todavía se contabilizan alrededor de 690 vecinos con sus viviendas anegadas.

En Goya y Esquina, en tanto, el río continúa por encima de las respectivas cotas de evacuación, lo que mantiene la preocupación de las familias que viven en sectores costeros.

Paraná: calles inundadas y reclamos de los vecinos

Uno de los escenarios más complicados se registra en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Allí, el río alcanzó los 5,64 metros, 64 centímetros por encima de la marca de evacuación.

En el barrio Bajada Grande, el agua ingresó a viviendas y cubrió calles. Algunos vecinos improvisaron defensas con bolsas de arena y elevaron muebles y electrodomésticos para evitar daños, mientras que otros debieron abandonar sus casas.

A las dificultades provocadas por la inundación se sumaron reclamos por la distribución de alimentos y la asistencia en los sectores afectados. También hubo preocupación por la seguridad de las viviendas que quedaron deshabitadas.

Qué se espera para los próximos días

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), se espera que la crecida del Paraná comience a ceder gradualmente durante las próximas semanas. Sin embargo, las autoridades mantienen el seguimiento de los niveles hidrométricos y de la evolución de las condiciones en las zonas más comprometidas.

Mientras tanto, las familias afectadas continúan atravesando las consecuencias de la emergencia hídrica, con viviendas anegadas, dificultades para circular y necesidad de asistencia.

TN