Una experiencia que abrió nuevos horizontes

Los alumnos de la promoción 2026 del Colegio El Caimán vivieron una jornada diferente: viajaron a la ciudad de Corrientes para participar de un recorrido educativo por distintos espacios históricos, culturales e institucionales. Para muchos de ellos, fue la primera oportunidad de conocer la capital provincial.

La actividad fue acompañada por el interventor de la municipalidad de El Caimán, Pedro Vega

Durante la visita, los jóvenes primero recorrieron la Experiencia Unidad, Casa de Gobierno y el Centro Cultural Sanmartiniano, donde pudieron descubrir propuestas vinculadas con la historia, la ciencia y a cultura

La iniciativa forma parte de un programa que se articula entre la Subsecretaría de Asuntos Municipales, dependiente del Ministerio de Coordinación y Planificación, y los distintos municipios de la provincia. El objetivo es generar oportunidades para que niños y jóvenes del interior puedan acceder a experiencias culturales e institucionales que amplíen sus horizontes y fortalezcan su formación.

Más allá de los lugares visitados, el viaje tuvo un significado especial para los adolescentes. Para varios de ellos, salir de su localidad y conocer la capital representó una oportunidad de descubrir nuevos espacios, ampliar sus conocimientos y vivir experiencias que no forman parte de su cotidianidad.

El intendente destacó el valor de estas iniciativas para acercar nuevas oportunidades a los jóvenes y acompañar sus trayectorias educativas. También agradeció al gobernador Juan Pablo Valdés por hacer posible la jornada.

La experiencia dejó mucho más que un recorrido turístico: permitió que los estudiantes conocieran parte de la historia y la identidad correntina, compartieran una jornada distinta y sumaran nuevas experiencias para su formación.